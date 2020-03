Aktualnie świat mobilnych technologii chyba najbardziej wypatruje premier chińskiego producenta. Huawei swoją najnowszą linię P40 ma zaprezentować za niespełna 9 dni, dokładnie 26 marca. Wówczas wszelkie wątpliwości co do najnowszych flagowców zostaną rozwiane. Do tej pory myślę, że co chwila będą się pojawiać kolejne doniesienia związane z tymi modelami. Dodatkowo sam Huawei podgrzewa atmosferę publikując nowe video, na którym prezentuje swoje nowości.

Poniższe wideo jak na razie nie wskazuje na zbyt wiele nowości, chociaż z całą pewnością najnowsze telefony Huawei będą warte uwagi mimo iż nie mogą mieć zainstalowanych usług Google’a. Sumarycznie w rodzinie P40 mają pojawić się trzy modele – Huawei P40, Huawei P40 Pro oraz Huawei P40 Pro PE. Między sobą prócz drobnym niuansów i wielkością ekranu, będą różnić się przede wszystkim aparatami. Idąc po kolei podstawowy model będzie miał potrójny główny obiektyw, następny poczwórny, a oznaczony jako Pro PE zostanie wyposażony aż w pięć „oczek”. Najmocniejsze wersje smartfonów Huawei dodatkową zostaną wyposażone w peryskopowy zoom, co daje znacznie większe możliwości przybliżenia obrazu niż ten standardowy.

Jak sami widzicie Huawei stawia na fotografię i z całą pewnością mogę powiedzieć, że najnowsze propozycje od chińskiego producenta zdecydowanie będą jednymi z najlepszych na rynku mobilnych fototelefonów. Oczywiście finalnie wszystko okaże się po testach, ale mimo wszystko wydają się te telefony naprawdę ciekawymi propozycjami.

Źródło: gsmarena.com