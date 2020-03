Na przestrzeni ostatnich tygodni niemal na każdym kroku tematem numer jeden jest zdecydowanie koronawirus. Temat przewija się zarówno w mediach tradycyjnych jak i tych działających online. Jednak jak to powiadają nie samym koranowirusem człowiek żyje, więc teraz trzeba mieć chwilę odskoczni od tego patogenu. Dosyć niespodziewanie, bez żadnych wcześniejszych informacji Motorola zaprezentowała światu swój nowy budżetowy telefon. Mowa w tym wypadku o Motoroli Moto E6s. Jak się prezentuje najnowszy telefon od Motoroli?

Po pierwsze nie ma co się oszukiwać, to rozwiązanie dedykowane osobom, które poszukują telefonu, który będzie służył do dzwonienia i surfowania w internecie. Otrzymujemy całkiem spory 6,1 calowy wyświetlacz, który pracuje w rozdzielczości HD+ czyli 1560×720 pikseli. Notch mamy w postaci niewielkiej łezki w centralnej części górnej ramki. Sercem urządzenia ma zostać układ MediaTeka czyli Helio P22, a także 2 GB pamięci operacyjnej RAM i 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Kamerka do selfie to 5 Mpx „oczko” natomiast na pleckach urządzenia mamy już 13 Mpx i 2 Mpx obiektywy. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 3000 mAh, (niestety bez wsparcia szybkiego ładowania), a całość ma działać pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 9.

Jak sami widzicie specyfikacja to mocna wersja budżetowa, szkoda, że producent nie zdecydował się na implementację co najmniej 3 GB pamięci RAM, mielibyśmy wówczas znacznie większy zapas mocy. Telefon na naszych rodzimych półkach sklepowych powinien pojawić się w przeciągu kilku najbliższych tygodni, w sugerowanej cenie detalicznej ustalone ja poziomie 449 zł.

Skusicie się na zakup najnowszej Moto E6s? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o nowym telefonie od Motoroli.

Źródło: informacja prasowa