Xiaomi w chwili obecnej jest bardzo popularnym producentem na polskim rynku smartfonów. Bardzo dobra specyfikacja w niskiej cenie to największa zaleta produktów chińskiego koncernu. Jak widać to podejście docenili klienci na całym świecie.

Chińska firma przez ostatnie kilka lat zamieszała dość znacząco na rynku smartfonów. Producent wprowadza przede wszystkim genialne średniopółkowce – w atrakcyjnej cenie dostajemy bardzo dobrej jakości smartfony, które niejednokrotnie zawstydzają konkurentów bardziej popularnych marek w podobnej cenie. W chwili obecnej Xiaomi udowodniło, iż obecnie aby mieć genialny smartfon nie trzeba wydawać więcej niż 1500 złotych.

Najbardziej udaną serią smartfonów od Xiaomi jest linia Redmi Note. Od niedawna producent wydzielił Redmi jako osobną markę – powodem jest oczywisty sukces serii. Smartfony z „Redmi Note” w nazwie wkroczyły do sprzedaży w 2014 roku. Dziś producent chwali się ogromnym sukcesem – Xiaomi sprzedało już ponad 110 milionów smartfonów z serii Redmi Note. Takie osiągnięcie nie budzi zbyt dużego zaskoczenia – praktycznie każdy Redmi Note, który tylko przyjdzie mi na myśl, można nazwać przynajmniej bardzo dobrym. Jednym z najbardziej udanych modeli był Redmi Note 5 – dawał on klientom nowoczesny wyświetlacz 18:9 w znakomitej cenie, a jego specyfikacja wyprzedzała znacząco modele w podobnej cenie.

Obecnie z serii Redmi Note mogę wyróżnić dwa modele. Nadal uważam, iż Xiaomi Redmi Note 8T jest najbardziej opłacalnym smartfonem na rynku – wcześniej lekko wyprzedzał go w moim rankingu flagowy Xiaomi Mi9, lecz obecnie jego dostępność jest bardzo niska. Redmi Note 8T za niecałe 900 zł nie ma sobie równych – otrzymujemy tutaj przede wszystkim aż cztery aparaty dające wiele możliwości kreatywnej fotografii. Wydajność w tej cenie jest znakomita, a całe użytkowanie uprzyjemnia nakładka systemowa MIUI.

Wspomniałem jednak, że Xiaomi pozwala kupić za mniej niż 1500 złotych genialny smartfon, który spełni wszystkie wymagania przeciętnego użytkownika. Redmi Note 8 Pro to właśnie taki model – chociaż jest to jedynie ulepszona wersja powyższego 8T, to według mnie warto dopłacić do 8 Pro. Poczwórny aparat z głównym obiektywem 64 Mpx, ogromna bateria 4500 mAh z szybkim ładowaniem 18W czy mocny procesor wspierany przez 6 GB pamięci RAM – to tylko kilka z ogromnych atutów tego modelu. W efekcie za smartfon, który zadowoli każdego przeciętnego użytkownika, przyjdzie nam zapłacić maksymalnie 1199 zł. Jak widać Xiaomi osiągnęło ogromny sukces, który nie jest zbyt wielkim zaskoczeniem. Życzę marce, aby dalej rozwijała serię Redmi Note i dostarczała tak dobre modele, jak do tej pory.

Źródło: gsmarena.com