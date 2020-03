Zeszłoroczna seria Galaxy A była dla Samsunga strzałem w dziesiątkę – efektem był ogromny sukces m.in. Galaxy A50. Obecnie na rynku pojawiły się dwa nowe tegoroczne modele z serii, a już niedługo zobaczymy kolejne.

Do tej pory na rynek trafiły dwa dość podobne modele z serii – Samsung Galaxy A51 i Galaxy A71. Ich pierwszeństwo jest oczywiście spowodowane ogromnym zainteresowaniem zeszłorocznymi poprzednikami. W obu modelach znajdziemy nowoczesne wyświetlacze z otworem i wąskimi ramkami, oraz eleganckie plecki z obudową aparatów typu „wyspa”. Niedawno pisaliśmy o nadchodzącym modelu Galaxy A41 – zastąpi on lubianą za niewielkie rozmiary A40. Dziś dowiadujemy się trochę więcej o nadchodzących dwóch modelach.

W Geekbench’u wykryto nowy model Samsunga – Galaxy A21. Smartfon o numerze SM-A215U uzyskał całkiem zadowalające wyniki – 781 punktów Single-Core i 4102 punkty Dual-Core. Smartfon pracował pod kontrolą procesora MediaTek Helio P35 i wspierany był przez 3 GB pamięci RAM. Od Galaxy A21 oczekujemy: systemu Android 10 z nakładką One UI 2.0, baterii 4000 mAh, oraz wyświetlacza AMOLED najprawdopodobniej z wcięciem w kształcie kropli. Przejdźmy jednak do kolejnego modelu – w bazie danych FCC zauważony został Samsung Galaxy A31. Numer modelu to SM-A315F, a dziś poznajemy bliżej jego wymiary – długość to 158,5 mm, a szerokość wynosi 72 mm. Smartfon najpewniej będzie posiadać procesor MediaTek Helio P65 i 4 GB pamięci RAM.

Rodzina tegorocznych Galaxy A rośnie o kolejne modele i już niedługo poznamy kolejnych przedstawicieli.

Źródło: gsmarena.com