Najnowsza wersja systemu sygnowanego zielonym robocikiem zagościła już na dobre. Większość nowych urządzeń różnych producentów jest wydana z Androidem 10, a tak na dobrą sprawę tuż za rogiem mamy kolejną wersję oznaczoną numerem 11. Jednak jak to bywa w przypadku tych największych producentów proces aktualizacji jest naprawdę długi. Najczęściej na pierwszy ruszt idą urządzenia najświeższe i flagowe, a dopiero w następnej kolejności łatki są wydawane dla pozostałych smartfonów.

Xiaomi Mi Mix 3 to nie jest najświeższy model chińskiego producenta, przez co odpowiednią łątkę dostaje dopiero teraz, ale finalnie dobrze że w ogóle otrzymał, bowiem akurat Xiaomi bardziej przywiązuje wagę do wersji swojej autorskiej nakładki, a nie samego systemu.

Co znajdziemy w plikach aktualizacyjnych? Prócz najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem mamy pakiet bezpieczeństwa datowany na luty bieżącego roku, co również można zaliczyć na plus. Najpewniej Xiaomi zdecydowało się na poprawę bardziej uciążliwych błędów. Paczka do pobrania jest całkiem spora, bowiem waży 2 GB, warto więc być podłączonym do Wi-Fi. Proces dopiero się rozpoczął więc może chwilę jeszcze czasu upłynąć zanim update pojawi się także na naszych rodzimych telefonach. Dodam na koniec, że wszystkie aktualizacje wykonujecie na własną odpowiedzialność. Warto przed rozpoczęciem całego procesu naładować telefon do pełna oraz skopiować wszystkie prywatne dane. Co prawda standardowo telefon ich nie usuwa, ale może dojść do błędu gdzie będziecie musieli się wszystkich danych pozbyć, co może być bolesne.

Dajcie znać w komentarzach pod wpisem jak sprawuje się w praktyce Android 10 na Xiaomi Mi Mix 3.

Źródło: pocketnow.com