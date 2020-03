Xiaomi dzięki ubiegłorocznych flagowego Mi 9 zyskało ogromną popularność. Chiński smartfon był swego rodzaju fenomenem i zaskoczeniem na rynku. Niedawno doczekał się następców – serii Mi 10, która już niedługo trafi na półki sklepowe.

Xiaomi Mi 9 od początku zadziwiał fanów mobilnej technologii – był on flagowcem okrojonym w umiejętny sposób, aby w miarę możliwości obniżyć jego cenę. W efekcie był to dobry flagowiec, który miał za zadanie ścigać się w rankingach najlepszych smartfonów, lecz zdetronizować konkurencję zabójczą ceną. W efekcie w moim rankingu najciekawszych smartfonów roku uznałem go za najbardziej opłacalną propozycję w 2019 roku.

Niedawno swojej premiery doczekali się dwaj następcy tego genialnego modelu – Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro. Obecnie jednak ze względu na profilaktykę przed zarażeniem koronawirusem chiński producent może mieć trudności z wypuszczeniem modelu na rynek. Sytuacja jednak ulega zmianie – Xiaomi zaplanowało wprowadzenie do międzynarodowej sprzedaży swoje najnowsze flagowce. Seria Mi 10 będzie dostępna w sprzedaży już od 27 marca.

Na pojawienie się na sklepowych półkach tych flagowców czeka już na pewno wielu fanów marki. Mi 9 został ciepło przyjęty przed klientów – Xiaomi zebrało rzeszę fanów za sprawą niesamowicie atrakcyjnej ceny. Tegoroczne Mi 10 i Mi 10 Pro zapowiadają się bardzo ciekawie, m.in. ze względu na aparat główny 108 Mpx. Według DxOMark Mi 10 Pro posiada najlepszy aparat dostępny w smartfonie. Xiaomi oczywiście najwięcej klientów przyciągnie po raz kolejny ceną – ceny serii Mi 10 rozpoczynają się od około $580. Cena ta jest prawie o połowę niższa niż za podstawowy wariant Samsunga Galaxy S20.

Czekamy z niecierpliwością na pojawienie się Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro na polskim rynku.

Źródło: pocketnow.com