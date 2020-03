Jaki będzie nadchodzący Redmi Note 9 Pro?

Już za kilka dni (12.03.2020) odbędzie się internetowa premiera nowych średniopółkowców od Redmi, czyli – już od jakiegoś roku – submarka Xiaomi. Z powodu COVID-19 premiera nowych smartfonów będzie musiała odbyć się jedynie w formie internetowej, aby uniknąć zgromadzenia wielu ludzi w jednym miejscu. Tym razem urządzeń serii Redmi Note ma być aż 3. Następcy dotychczasowych Redmi Note 8/8T i Note 8 Pro oraz jeszcze bardziej “dopakowany” model z 5G.

Dzisiaj skupimy się jednak na środkowym spośród tychże średniaków, czyli Redmi Note 9 Pro. Jakiej specyfikacji możemy się po nim spodziewać? Przedpremierowe przecieki wskazują na to, że nowe Redmi Note’y po raz kolejny będą hitem sprzedażowym.

Po Redmi Note 9 Pro spodziewamy się wielkiego ekranu o wielkości 6,67″, wykonanego w technologii IPS i z rozdzielczością 1080×2400. Procesor to Qualcomm Snapdragon 720G, a do tego 4GB lub 6GB pamięci operacyjnej. Do tych wersji pamięciowych mamy odpowiednio 64GB i 128GB pamięci wewnętrznej. Akumulator będzie miał aż 5020mAh, a w zestawie znajdziemy 18W ładowarkę, chociaż smartfon ma wspierać ładowanie o większej mocy.

Jeśli chodzi o obiektywy to z tyłu dostaniemy 48Mpix obiektyw główny – Samsung ISOCELL Bright GM2. Szerokokątny 8Mpix, 5Mpix do zdjęć makro oraz 2Mpix czujnik głębi, którego nie powinniśmy raczej zaliczać do tych pełnoprawnych obiektywów. Wiemy także, że przedni obiektyw do selfie ma 16Mpix i będzie on w okrągłym wycięciu w lewym, górnym rogu ekranu.

Telefon ma wspierać WiFi 5 (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0 i NFC. Czytnik linii papilarnych prawdopodobnie będzie optyczny, wbudowany w ekran. Urządzenie będzie pracować pod kontrolą Androida 10 z nakładką MIUI11 i ma być dostępny w 3 wariantach kolorystycznych: Interstellar Black, Glacier White oraz Aurora Blue.