Rynek składanych smartfonów tak właściwie dopiero zaczyna raczkować. W ubiegłym roku mieliśmy trzy premiery składanych telefonów – Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X oraz Motorola Razr. Wszystkie te trzy modele trochę inaczej traktowały podejście do elastycznych wyświetlaczy. Początek bieżącego roku to również owocny czas premier składanych telefonów mieliśmy już Galaxy Z Flip i odświeżoną wersję Huawei Mate Xs. A to wszystko to tak właściwie preludium, bowiem już teraz mówi się o produkcji i tworzeniu nowych rozwiązań czego najlepszym dowodem jest TCL, które pokazało światu trzy modele, które możliwe w niedalekiej przyszłości pojawiają się na sklepowych półkach.

Dodam już na samym początku, że mamy do czynienia z prototypami, które owszem działają, ale jak na razie nie są przystosowane do masowej produkcji. Możliwe, że będzie to też odpowiedni impuls do tego by samo TCL zaczęło tworzyć smartfony, ale tutaj czas oczywiście pokaże w jaką stronę pójdzie ta firma. Jednak wracając do sedna. Mieliśmy prezentację trzech modeli. Pierwszy z nich to można rzec standardowy składany model na pół. Drugi to już zdecydowanie ciekawsza konstrukcja, która ma łamanie wyświetlacza w dwóch miejscach, przez co można go złożyć na trzy. Z jednej strony ciekawe rozwiązanie, bowiem daje ogromny wyświetlacz jak w tablecie. Z drugiej jednak trzeba wziąć pod uwagę duży wzrost grubości urządzenia. Co nie jest do końca dobre jeśli chcemy telefon nosić w kieszeni spodni czy marynarce. Ostatnia propozycja wydaje się mimo wszystko najciekawsza i wygląda naprawdę futurystycznie. To slider, który umożliwia wysunięcie ekranu z krawędzi telefonu. Wydawać by się mogło, że to bardzo prosty koncept, ale w praktyce mamy nieco bardziej skomplikowane rozwiązanie, bowiem całość stanowi jedną powierzchnię. Wygląda to obłędnie tylko ciekawe jak całość będzie się sprawować w praktyce, na co dzień.

Next up: a device I call "the Wallet." We saw this at #CES2020 (before covid-19 canceled every trade show). It's the most conventional of TCL's folding-screen concepts, but the lack of an external display would bug me. (BTW these all have real names, but I like mine better.) pic.twitter.com/sG86LjYdVv — Michael Fisher (@theMrMobile) March 5, 2020

Jak sami widzicie możliwości co do składanych telefonów jest naprawdę sporo trudno znaleźć dwa podobne rozwiązania, a to dopiero początek, bowiem na rynku z działającymi rozwiązaniami mamy tylko trzech producentów. Gdy implementacja i sama technologia stanie się tańsza to kolejni producenci dołączą do tej grupy.

Źródło: gsmarena.com