Motorola na przestrzeni ostatnich kilku lat w znaczący sposób ograniczyła ilość wydawanych flagowych modeli. Postawiła na średnią półkę, w której po prostu czuła się najlepiej. Urządzenia z linii G6, G7 czy aktualnie G8 cieszą się sporą popularnością na rynku, chociaż do ich chińskich odpowiednich nieco brakuje. Jakiś czas temu jednak Motorola zapragnęła wrócić do flagowców czy rozwiązań premium, dzięki czemu mogliśmy poznać oficjalnie pierwszy składany telefon od tego producenta, rozwiązanie ciekawe bowiem nawiązujące do kultowej serii Razr, jednak w zupełnie nowej odsłonie. Teraz przyszła kolej na następne posunięcie czyli Motorola Edge+ telefon ciekawy i najpewniej flagowy model.

Na powyższych renderach całość wygląda naprawdę świetnie. Wodospadowy duży 6,67 calowy wyświetlacz, niewielki otwór na przednią kamerę do tego odświeżanie na poziomie 90 Hz, to wszystko sprawia, że telefon z całą pewnością będzie naszpikowany technologią. Z drugiej strony jeśli chodzi o sam design na pierwszy rzut oka front Motoroli Edge+ przypomina mi nieco telefony Samsunga i ich flagowe modele.

Reszta specyfikacji to Snapdragon 865 wraz z 8 GB pamięci operacyjnej RAM, pojemna bateria 5170 mAh. Do tego dochodzi jeszcze potrójny główny obiektyw aparatu. Całość wygląda naprawdę dobrze, choć jeśli chodzi o aparat nie mamy zbyt dużej ilości szczegółów. Jak na razie nie wiemy kiedy dokładnie Motorola Edge+ pojawi się na sklepowych półkach i w jakiej cenie. Musimy się uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne już bardziej oficjalne doniesienia ze stajni Motoroli.

Jak Wam się podoba koncept Motoroli Edge+? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com