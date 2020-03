Rynek inteligentnych urządzeń noszonych nie rozwija się tak jak zakładali jeszcze kilka lat temu analitycy. Owszem urządzeń kupujemy tego typu sporo, jednak najczęściej są to smartbandy czyli zdecydowanie prostsze rozwiązania od pełnoprawnych smartwatchy. Co prawda opasek i zegarków nie ma zatrzęsienia, tak producenci starają się w nas jakiś sposób zaskakiwać na innych polach i tak mamy inteligentne buty, biżuterię czy czapki. Rozwiązań jest sporo i cały czas przybywa duża ilość nowych, ale i tak przede wszystkim górują smartwatch i smartbandy.

Dzisiejsza premiera od chińskiego producenta czyli Oppo Watch to ewidentne nawiązania do podobnego rozwiązania od giganta z Cupertino. Czy jednak taki smartwatch ma szansę stanąć w szranki z Apple? Na pewno nie będzie to łatwe zadanie, ale myślę że są ku temu pewne wskazania.

Po pierwsze design. Oppo podobnie jak Apple postawiło na prostokątny wyświetlacz o wielkości w zależności od wersji 1,91 cala lub 1,6 cala wykonany w technologii OLED. Zagęszczenie pikseli na poziomie 326 ppi powinno w zupełności wystarczyć. Z „ficzerów”, które zdecydowanie będą wymieniane jako te najważniejsze to EKG, NFC do płatności zbliżeniowych, wsparcie dla technologii eSIM, dzięki czemu zegarek staje się całkowicie autonomiczny. Dużym plusem z całą pewnością będzie możliwość szybkiego ładowania zegarka 50% baterii w 17 minut jest bardzo dobrym wynikiem, a dzięki wbudowanego ogniwa wystarczy na około 40 godzin pracy, ale już w trybie oszczędzania energii możemy ten czas wydłużyć aż do 21 dni. Całość ma działać pod kontrolą Snapdragona Wear 2500, a także Wear OS z autorską nakładką chińskiego producenta.

Na koniec pozostawiłem cenę i dostępność Oppo Watch. Jak na razie urządzenie nie ma konkretnej premiery poza Chinami, ale myślę że to kwestia czasu, bowiem może się szykować prawdziwy hit sprzedażowy. W Państwie Środka za mniejszy model przyjdzie zapłacić około 215 dolarów, a za większą wersję około 290 dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje kwotę odpowiednio około 820 zł i 1100 zł. Jeśli faktycznie smartwatch będzie sprzedawany w takiej cenie warto się zastanowić nad jego zakupem.

Źródło: informacja prasowa