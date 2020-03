OnePlus tak na dobrą sprawę od dłuższego czasu głównie wydaje flagowe smartfony, które mają za zadanie stawać w szranki z najmocniejszymi konkurentami. W porównaniu do innych firm i marek OnePlus jest na rynku mobilnych technologii relatywnie krótko i portoflio urządzeń budował przede wszystkim na smartfonach, które były z najmocniejszymi podzespołami. Jednak od czasu do czasu zdarzały się skoki w bok i również mogliśmy poznać urządzenia ze średniej półki z logiem OnePlus.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli oficjalnie zobaczyć OnePlus 8 Lite, urządzenie, które czerpać będzie pełnymi garściami z najwyższej półki cenowej, ale z drugiej wprowadzi kilka kompromisów, przez co telefon powinien być zauważalnie tańszy. Po pierwsze co już na starcie odróżnia ten model od pozostałych z linii OnePlus to procesor jaki został w nim zaimplementowany – MediaTek Dimensity 1000. To obecnie najwydajniejszy układ ze średniej półki więc myślę, że do większości zadań się jak najbardziej nada. Dalej otrzymamy duży 6,4 calowy wyświetlacz z niewielkim notchem i odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Specyfikację uzupełni bateria o pojemności 4000 mAh, a także technologia szybkiego ładowania.

OnePlus 8 Lite ma być dostępnych w dwóch konfiguracjach z 8 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej oraz 16 GB RAM i 256 GB ROM. Według przeciekowych informacji najnowszy telefon od chińskiego producenta pojawi się na sklepowych półkach w lipcu bieżącego roku w cenie około 400 funtów. Daje to sumarycznie kwotę niespełna 2000 zł. Kiedy i ile przyjdzie nam faktycznie zapłacić za najnowszego OnePlus 8 Lite tego nie wiemy, ale najpewniej w niedalekiej przyszłości będziemy mogli zobaczyć telefon na oficjalnej prezentacji.

Czekacie na średniopółkowego smartfona od OnePlus? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com