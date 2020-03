Jeszcze kilka lat temu otrzymywaliśmy od danego producenta jednego flagowca na rok. Teraz najczęściej mamy do czynienia z kilkoma wersjami z różnymi dopiskami Pro/Ultra/Plus i pojawiają się one równocześnie na rynku. Dzięki czemu mamy dwa, trzy modele, które pod względem specyfikacji i możliwości nie różnią się w jakiś znaczący sposób. Podobnie w tym roku do swoich flagowców podeszło Oppo, które właśnie zaprezentowało dwa swoje najnowsze smartfony Oppo Find X2 oraz Oppo Find X2 Pro.

Oba modele między sobą różnią się przede wszystkim aparatami pozostała część specyfikacji nie uległa jakimś znaczącym modyfikacjom. Czyli sercem obu urządzeń będzie najmocniejszy aktualnie na rynku Snapdragon 865 wraz z 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz w zależności od wersji od 128 GB pamięci ROM. Do tego pojemna bateria w przypadku X2 to 4200 mAh, a X2 Pro 4260 mAh. W obu modelach mamy do czynienia z technologią szybkiego ładowania do 65 W mocy. Identyczne również będą wyświetlacze – 6,7 calowe wykonane w technologii OLED z niewielką dziurką na przedni obiektyw aparatu. Ten będzie miał matrycę 32 Mpx. To co różni oba modele najbardziej to główny aparat.

W podstawowej wersji flagowca Oppo będziemy mieć trzy obiektywy – główny 48 Mpx, szerokokątny 13 Mpx i teleobiektyw 13 Mpx. Natomiast Oppo Find X2 Pro to już „oczka” 48 Mpx główny, 48 Mpx szerokokątny oraz 13 Mpx peryskopowy teleobiektyw z 5 krotnym zoomem optycznym. Ekipa DxOMark miała już okazję przetestować ten aparat w Oppo Find X2 Pro i dała mu ocenę 124, więc na samym szczycie rankingu.

Na koniec ceny, Oppo Find X2 został wyceniony w Europie na 999 euro, natomiast mocniejszy brat na 1199 euro. W przeliczeniu na złotówki daje to odpowiednio kwoty około 4400 zł i 5200 zł. Dużo zważywszy, że mamy do czynienia jednak z chińską marką, która nie jest aż tak popularna w Polsce jak chociażby Xiaomi. Polityka wydawnicza Oppo jednak od dłuższego czasu jest niezmienna i flagowce od nich nie są najtańszymi rozwiązaniami.

Źródło: informacja prasowa