Koranowirus na przestrzeni ostatnich kilku tygodni mocno komplikuje wiele rzeczy. Część producentów sprzętu mobilnego będzie miała problemy nadążyć z produkcją swoich urządzeń na czas, ze względu na zamknięcie fabryk, podwykonawców itd. Z drugiej strony również organizatorzy imprez branżowych mają spore problemy, bowiem ze względu epidemiologicznych część imprez jest w ogóle zamykana i odwoływana. Jednak Xiaomi mimo ogólnego zamętu na rynku wprowadza kolejne urządzenia. Jakiś czas temu mieliśmy okazję poznać Xiaomi Mi 10 i jego wersję Pro, przed dwoma dniami Xiaomi Black Shark 3 i wersję Pro. Telefony te oficjalnie zostały zaprezentowane, ale niestety nie wiemy kiedy dokładnie pojawiają się w Europie i w Polsce. Chociaż ostatnie przeciekowe informacje mogą sugerować przybliżony termin premiery.

Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro najpewniej pojawią w sprzedaży w kwietniu w Europie, jeśli to faktycznie prawda, to w podobnym okresie powinny się oba flagowce pojawić w Polsce. Do tej pory nasz rodzimy oddział Xiaomi niezwykle szybko udostępniał telefony na naszym rynku. Część urządzeń pojawiała się w Polsce jako pierwsza poza granicami Chin, myślę, że podobna sytuacja może być w przypadku nadchodzących flagowców.

Jak na razie musimy się uzbroić w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia związane z premierą Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro w Polsce. Dajcie znać czy jesteście zainteresowani zakupem któregoś z tych modeli?

Źródło: gsmarena.com