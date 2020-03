Marki Call of Duty chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Obok Grand Theft Auto czy Fify to jedne z najbardziej popularnych gier i marek na świecie i myślę, że Ci z Was którzy nie grają na co dzień w gry komputerowe mają pojęcie co to za produkcje. W październiku ubiegłego roku zadebiutowało na mobilnych platformach czyli Androidzie i iOS Call of Duty: Mobile produkcja, która tak właściwie jest przeniesieniem tego co najlepsze z dużych odsłon CoDa na nasze smartfony. Gra z miejsca zdobyła ogromną popularność i twórcy starają się co chwila dostarczać nowe aktualizacje i rozwiązania.

Jedną z największych aktualizacji do tej pory był tryb Zombie. Ten początkowo kilka lat temu pojawił się w dużej wersji CoDa i mimo że był totalnie zwariowany i oderwany od reszty produkcji był trybem niezwykle popularnym wśród graczy. Kwestią czasu było, że tryb Zombies pojawi się na Androidzie i iOS. Od jakiegoś czasu możemy się już w niego zagrywać, ale twórcy po kilku miesiącach mają dla nas złą informację odnośnie tego trybu.

25 marca bieżącego roku tryb Zombie z Call of Duty: Mobile zostanie usunięty. Decyzja jest dosyć zaskakująca i niespodziewana, ale jak sami twórcy przypominają tryb ten miał się pojawić w ograniczonym czasie na Androidzie i iOS, a jakość tego trybu według twórców odbiega od standardu stąd taka a nie inna decyzja. Najpewniej za jakiś czas tryb Zombie powróci do Call of Duty: Mobile w odświeżonej wersji, ale kiedy konkretnie tego nie wiemy.

Wykorzystajcie ostatnie trzy tygodnie i pograjcie w tryb Zombie w Call of Duty: Zombie na Waszych smartfonach.

Źródło: phonearena.com