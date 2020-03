Dzisiaj przyjrzymy się bliżej urządzeniu skierowanemu konkretnej grupie odbiorców. MyPhone HAMMER Energy 2 to smartfon dla osób, które potrzebują w pracy lub na co dzień urządzenia, które będzie w stanie przetrwać wiele. HAMMER Energy 2 to typowy pancerniak. Wiadomo jak to z nimi jest. Płacimy głównie za wytrzymałość, a co za tym idzie podzespoły to zdecydowanie niższa półka niż wskazywałaby cena.

Zawartość pudełka i specyfikacja

Nieco przerośnięte pudełko kryje w sobie następujące elementy:

Smartfon MyPhone HAMMER Energy 2

Ładowarkę sieciową ze złączem USB A

Kabel USB A – microUSB

Igłę do tacki na kartę nanoSIM i opcjonalnie drugą nanoSIM lub microSD – warto zwrócić uwagę na ciekawe miejsce i sposób (XD) dołączenia igły do zestawu na taśmę klejącą.

Papierologię

MyPhone HAMMER Energy 2 box1



MyPhone HAMMER Energy 2 box2



MyPhone HAMMER Energy 2 box3



MyPhone HAMMER Energy 2 box4



MyPhone HAMMER Energy 2 box5



Tutaj już wyraźnie zaczyna się to, o czym wspomniałem na początku, nie najlepsze podzespoły w stosunku do ceny. Mediatek Helio A22 to jednostka, którą możemy znaleźć także w Xiaomi Redmi 6A, czy w Nokii 2.3. Procesor jest 4-rdzeniowy i wykonany jest w 12 nm procesie litograficznym. Na pokładzie znajdziemy także układ graficzny IMG PowerVR GE. Jeśli chodzi o pamięć operacyjną to mamy jej tutaj 3 GB typu LPDDR3 – i to zapamiętajcie na później! Pamięci masowej jest 32 GB typu eMMC 5.1. Do tego dochodzi ekran o przekątnej 5,5 cala, który pracuje z maksymalną rozdzielczością HD. Zyskujemy również pojemną baterię 5000 mAh. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Design i jakość wykonania

Zagospodarowanie przestrzeni na froncie urządzenia delikatnie mówiąc – nie powala, ale czego innego możemy oczekiwać po smartfonie, który istnieje po to, aby być solidny i wytrzymały. Skoro mowa o wytrzymałości to powiem, że smartfon posiada certyfikaty IP68 oraz IK05. Wielkie ramki wokół ekranu są szpetne i nie zapewniają wygodnego korzystania ze smartfona, ale przynajmniej posłużą za odpowiednią ochronę w razie potrzeby. Tak wielkie ramki proszą się o wstawienia fizycznych przycisków nawigacji lub chociaż dotykowych, nie-ekranowych, aby chociaż w ten sposób wykorzystać przestrzeń i nie zajmować powierzchni roboczej ekranu. Musimy się niestety zadowolić przyciskami ekranowymi. Mówiąc ogólnie o konstrukcji telefonu, trudno nie wspomnieć o wszechobecnej gumie, której celem jest skuteczna amortyzacja. Krawędzie urządzenia mają wyraźnie odstające fragmenty gumy. Obecność metalu na bokach stanowi małą odstępność od czarnej gumy. Z przodu znajdziemy 5,5″ ekran, frontowy aparat, czujniki, głośnik i diodę powiadomień. Dioda powiadomień delikatnie mówiąc – świeci za mocno… Nie wiem, może zamysł był taki, żeby wytrzymały telefon na budowie mógł służyć także jako laser budowlany? Taka dioda zwykle służy do tego, aby w dyskretny sposób informować użytkownika o nieodczytanych powiadomieniach. Prawy bok smartfona to przyciski głośności oraz niżej położony przycisk Power. Po przeciwnej stronie znajdziemy slot na kartę na karty SIM i microSD zakryty gumową zaślepką, a pod nim dodatkowy przycisk funkcyjny. Przycisk pozwala na przypisanie 2 dowolnych aplikacji, które uruchomią się odpowiednio po wciśnięciu i po przytrzymaniu. Nie możemy jednak ustawić aplikacji do jednej akcji, muszą być wybrane obie opcje. Na górze HAMMER’a mamy jednie głęboko wciśnięte złącze minijack, którego chroni gumowa zaślepka. Przez ulokowanie złącza tak głęboko z powodu zaślepki, może być trudno tam coś podłączyć, bo wtyk może się nie zmieścić. Dolna część to wcięcie w obudowie dające możliwość przyłączenia telefonu do smyczy. Obok zaślepiony gumą port micro USB oraz mikrofon. A sam tył to już tylko jeden obiektyw aparatu i lampa błyskowa.

HAMMER Energy 2 design_1



HAMMER Energy 2 design_2



HAMMER Energy 2 design_3



HAMMER Energy 2 design_4



HAMMER Energy 2 design_5



HAMMER Energy 2 design_6



HAMMER Energy 2 design_7



HAMMER Energy 2 design_9



HAMMER Energy 2 design_10



Ekran

Wyświetlacz o wielkości 5,5″ i proporcjach 18:9 wykonany jest w technologii IPS TFT i ma rozdzielczość 720×1440, co daje zagęszczenie na poziomie 292.72ppi. Jasność minimalna jest w porządku, ale maksymalna mogłaby być lepsza. Ekran nie posiada żadnego rodzaju wcięć, ale jak można się spodziewać po urządzeniu tego typu – ma wielkie ramki, które nie mają nic wspólnego z dzisiejszymi standardami. Muszę niestety trochę ponarzekać na panel dotykowy, który bywał strasznie nieprecyzyjny. Czasami nie reagował na dotyk lub go samoczynnie przerywał np. podczas przeciągania czegoś. To potrafi być bardzo irytujące podczas pisania i zwykłem, codziennym użytkowaniu. W ustawieniach można znaleźć tryb rękawiczek, który w teorii zwiększa czułość na dotyk, ale nawet z nim włączonym, komfort korzystania z panelu dotykowego pozostawiał wiele do życzenia.

Bateria

Bateria jest wielkim atutem tego smartfona. Litowo-jonowe ogniwo o pojemności 5000mAh, a co dla wielu najważniejsze – jest wymienne! Możliwość szybkiej i prostej wymiany akumulatora w smartfonie to coś, o czym część z nas zdążyła zapomnieć, bo od kilku lat w świecie smartfonów czegoś takiego się nie widuje. Sama bateria jest w stanie wytrzymać długi dzień lub 1,5 dnia intensywnego użytkowania, lub 2 pełne i kawałek trzeciego przy normalnym użytkowaniu. SoT (Screen On Time) wypadał średnio na poziomie od 6 do 8 godzin, raz byłem blisko 9 godzin. Ładowanie odbywa się poprzez złącze microUSB. Dołączona w zestawie ładowarka ma 15W i nazywa się “EXPRESS Charger”. Ładowanie trwa około 2 godzin. Na minus dodam, że telefon wyraźnie się grzał podczas ładowania.

Aparat

Główny obiektyw ma 13Mpix, a frontowy 5Mpix, więcej o nich nie znalazłem. W aplikacji aparatu możemy znaleźć takie rzeczy jak HDR oraz tryb Pro. Myślę, że powinniście mieć jednak na uwadze, że włączenie i korzystanie z tych trybów nie zmieni absolutnie nic w zdjęciach, które HAMMER Energy 2 “wypluwa”. Włączony HDR, wyłączony HDR, zabawa całkiem różni wartościami w trybie Pro – nic z tych rzeczy nie zmieni waszego zdjęcia na lepsze, będzie wyglądało w 100% identycznie za każdym razem. Bardzo mi brakowało w trybie Pro manualnego focusa, bo autofocus, miewał różne nastroje.

MyPhone HAMMER Energy 2 camera1



MyPhone HAMMER Energy 2 camera2



MyPhone HAMMER Energy 2 camera3



MyPhone HAMMER Energy 2 camera4



MyPhone HAMMER Energy 2 camera5



MyPhone HAMMER Energy 2 camera6



MyPhone HAMMER Energy 2 camera7



MyPhone HAMMER Energy 2 camera8



MyPhone HAMMER Energy 2 camera9



MyPhone HAMMER Energy 2 camera10



MyPhone HAMMER Energy 2 camera11



MyPhone HAMMER Energy 2 camera12



MyPhone HAMMER Energy 2 camera13



MyPhone HAMMER Energy 2 camera14



MyPhone HAMMER Energy 2 camera15



MyPhone HAMMER Energy 2 camera16



MyPhone HAMMER Energy 2 camera17



MyPhone HAMMER Energy 2 camera18



MyPhone HAMMER Energy 2 camera19



MyPhone HAMMER Energy 2 camera20



MyPhone HAMMER Energy 2 camera21



MyPhone HAMMER Energy 2 camera22



MyPhone HAMMER Energy 2 camera23



MyPhone HAMMER Energy 2 camera24



MyPhone HAMMER Energy 2 camera25



MyPhone HAMMER Energy 2 camera26



MyPhone HAMMER Energy 2 camera27



MyPhone HAMMER Energy 2 camera28



MyPhone HAMMER Energy 2 camera29



MyPhone HAMMER Energy 2 camera30



MyPhone HAMMER Energy 2 camera31



MyPhone HAMMER Energy 2 camera32



MyPhone HAMMER Energy 2 camera33



MyPhone HAMMER Energy 2 camera34



MyPhone HAMMER Energy 2 camera35



MyPhone HAMMER Energy 2 camera36



MyPhone HAMMER Energy 2 camera37



MyPhone HAMMER Energy 2 camera38



MyPhone HAMMER Energy 2 camera39



Oprogramowanie

Co tu dużo mówić, czysty Android 9.0 Pie, który często bywał powodem mojej irytacji z powodu strasznej optymalizacji. Telefon mimo 3GB RAM’u trzymał aplikacje w tle jak…. no właściwie to ich nie trzymał… System nadmiernie wyrzucał aplikacje z RAM’u, czasami wystarczyło mieć włączonego YouTube w tle i zablokować telefon aby system zapomniał o pracującej aplikacji. Nie było tak zawsze, ale zdarzało się bardzo często, a żadne ustawienia deweloperskie nie pomagały. W ciągu ponad 3 tygodni korzystania z HAMMER’a Energy 2 nie otrzymałem żadnej aktualizacji systemu. Raz na jakiś czas zdarzały się małe ściny i bugi. Jak już wspomniałem, Android jest czysta wersja 9.0 Pie, mamy tu standardowy podział na pulpity i wysuwaną od dołu szufladę z aplikacjami. Wydanie z 2018 roku powinno oferować dwa sposoby nawigacji po systemie. Standardowe 3 przyciski oraz 2 przyciski. Przycisk Home w kształcie kapsułki, którego wciśnięcie zabierze nas do ekranu głównego, pociągnięcie w górę pokaże uruchomione aplikacje. Przycisk Back pojawia się kontekstowo tylko w miejscach, w których można się cofnąć. Nowszego sposobu z 2 przyciskami niestety nie udało mi się nigdzie znaleźć, więc musiałem się zadowolić klasycznym rozwiązaniem.

HAMMER Energy 2 soft1



HAMMER Energy 2 soft2



HAMMER Energy 2 soft3



HAMMER Energy 2 soft4



HAMMER Energy 2 soft5



HAMMER Energy 2 soft6



Wydajność oraz gry

Telefon radzi sobie z prostymi grami 2D, takimi jak 8-Ball Pool, czy Cut the Rope. Można mu także powierzyć różne niezbyt wymagające produkcje 3D, ale nie oczekujmy cudów w ich działaniu. Hardware na poziomie budżetowego urządzenia za 400-500zł może byłby w stanie zapewnić temu smartfonowi lepszy los, gdyby nie średni software, dlatego trudno jest mi się jednoznacznie wypowiedzieć na temat wydajności i odczucia z ogólnego, codziennego użytkowania. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to poniżej wrzucam wyniki benchmarków AnTuTu i 3DMark’a. Jak widać na 2 screenshocie 3Dmark miał jakiś problem z przeprowadzeniem pełnego testu.

MyPhone HAMMER Energy 2 benchmark1



MyPhone HAMMER Energy 2 benchmark2



MyPhone HAMMER Energy 2 benchmark3



MyPhone HAMMER Energy 2 benchmark4



Jakość rozmów oraz łączność

Łączność wypada całkiem nieźle, mamy tu WiFi do wersji 5 (IEEE 802.11 b/g/n/ac), także w paśmie 5GHz. moduł NFC, umożliwia płatności zbliżeniowe, a Bluetooth 5.0 dobrą łączność z bezprzewodowymi akcesoriami. Moduł GPS radził sobie przyzwoicie ze śledzeniem lokalizacji, a jakość połączeń głosowych oceniam dobrze. Wiadomości SMS i RCS też nie były problemem, więc temat łączności oceniam ogólnie na plus.

Podsumowanie

MyPhone HAMMER Energy 2 to smartfon nie dla każdego. Osoba przymierzająca się do kupna wytrzymałego smartfona musi być świadoma tego, że niemal wszystko co znajdzie w jego wnętrzu to sprzęt niższej klasy niż sugeruje cena (tutaj dodatkowo oprogramowanie troche się tapla w błocie). Tutaj płaci się za wytrzymałość na różne przeciwności fizyczne. Dlatego tak naprawdę poza wytrzymałością na plus mogę zaliczyć jedynie baterię i moduły łączności. Osoba o podstawowych wymaganiach, która oczekuje telefonu do dzwonienia powinna być z niego zadowolona.