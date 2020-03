Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi to producent, który chce zasypać rynek ogromną ilością swoich produktów. W 2019 roku premier smartfonów z serii Mi9 było na tyle dużo, że trudno było się nie pogubić czym tak naprawdę różnią się od siebie.

Wśród tylu propozycji chińskiej marki znalazł się Mi Note 10 – smartfon zagadkowy i ciężki do przypisania konkretnej kategorii. Xiaomi skupiło się tutaj przede wszystkim na możliwościach fotograficznych. Jak Xiaomi poradziło sobie z zadaniem stworzenia „fotosmartfona”? Dowiecie się po przeczytaniu tego testu!

Zawartość pudełka i specyfikacja

Smartfon dociera do nas w minimalistycznym pudełku ozdobionym jedynie przez emblematy modelu. W jego wnętrzu, poza smartfonem, znajdziemy: kabel USB-C, szybką ładowarkę 30W o natężeniu 5V – 3A, oraz gumowe etui. Zestaw ten nie pozostawia zatem wiele do życzenia. Mi Note 10 posiada dość ciekawą specyfikację. Ekran o przekątnej 6,47 cala ma rozdzielczość 1080 x 2340 px dającą zagęszczenie pixeli na poziomie 398 ppi. Matrycę wykonano w technologii AMOLED, a front w prawie 88% pokryty jest przez wyświetlacz. Procesor napędzający smartfon to Qualcomm Snapdragon 730G z układem graficznym Adreno 618. Smartfon posiada 6 GB pamięci RAM, oraz 128 GB dysku na dane użytkownika – niestety bez możliwości rozszerzenia tej pojemności. Tylny aparat składa się z aż pięciu obiektywów – główny to Samsung S5KHMX o rozdzielczości 108 Mpx, przysłonie f/1.69 i z optyczną stabilizacją obrazu. Dodatkowe moduły to: teleobiektyw 5 Mpx f/2.0, portretowy 12 Mpx f/2.0, szerokokątny 20 Mpx f/2.2 o polu widzenia 117°, oraz obiektyw macro 2 Mpx. Frontowy obiektyw ma natomiast 32 Mpx i przysłonę f/2.0. Mi Note 10 napędza bateria o pojemności 5260 mAh ładowana za pomocą szybkiej ładowarki 30W. Wymiary smartfona to 157.80 x 74.20 x 9.67 mm przy wadze 208 gram.

Jakość wykonania i design

Smartfon wykonano z wysokiej jakości materiałów. Przód i tył pokryto taflami szkła Corning Gorilla Glass 5 mocno zagiętych na bokach, natomiast ramka to aluminium polerowane na połysk. Wykonanie stoi zatem na najwyższym poziomie.

Obejrzyjmy go krótko dookoła – w oczy od razu rzucają się płaskie krawędzie górna i dolna. U dołu widzimy złącza USB-C i MiniJack 3,5 mm, natomiast u góry umieszczono port podczerwieni. Prawa krawędź zawiera przyciski do regulacji głośności i włącznik, a także tackę na dwie karty nanoSIM (bez możliwości rozszerzenia pamięci wewnętrznej).

Design smartfona to jego mocna zaleta. Front posiada bardzo wąski podbródek, który jest tylko nieznacznie grubszy od ramek bocznych. U góry znajdziemy niewielki notch w kształcie kropli, który nie zaburza estetyki frontu. Dodatkowo zagięte boki wyświetlacza wyglądają elegancko, choć mogą utrudniać użytkowanie ze względu na klikanie wnętrzem dłoni.

Z tyłu w oczy rzucać się może ogromna liczba aparatów – sięgają one aż do połowy wysokości urządzenia. Wykonanie plecków jest jednak przepiękne – w mojej białej wersji kolorystycznej przypomina to wersję opalową z Huawei P30 Pro. Plecki łapią fioletowe i niebieskie refleksy – w ten sposób Mi Note 10 jest po prostu piękny i zwraca uwagę wielu osób. Plecki są także zwężone do środka, a w efekcie smartfon leży bardzo dobrze w dłoni.

Smartfon przy trzymaniu sprawia wrażenie wysokiej klasy, lecz w oczy rzucają się też jego gabaryty. Mi Note 10 jest dość gruby – prawie 1 centymetr – a do tego ciężki – waży ponad 200 gram. To jeden z jego minusów i może być odczuwalny podczas codziennej pracy.

Całościowo jednak należy stwierdzić, iż Mi Note 10 jest urządzeniem pięknym i dopracowanym w wielu szczegółach. Wielu osobom do gustu przypadnie przede wszystkim jego wygląd plecków. Jest to zatem ogromny plus smartfona.

Wyświetlacz

Xiaomi Mi Note 10 posiada bardzo dobry wyświetlacz. Ma on przekątną 6,47 cala i rozdzielczość 1080 x 2340 px dającą zagęszczenie pixeli na poziomie 398 ppi. Zajmuje on ponad 87% frontu urządzenia. Wyświetlacz wspiera HDR 10 i tryb czytania certyfikowany przez TÜV Rheinland.

Dużym plusem smartfona jest jakość jego matrycy – jest ekran AMOLED. W teście wypadł on znakomicie – wyświetla bardzo żywe i nasycone kolory, lecz to możemy skorygować w ustawieniach. Jasność maksymalna jak i minimalna wypadają zachwycająco dobrze. To na pewno jeden z najlepszych ekranów, jakie do tej pory miałem okazję testować. Ekran obsługuje także always-on-display, który możemy skorygować i dostosować na wiele sposobów.

Xiaomi Mi Note 10 zbiera zatem ogromnego plusa za zastosowany wyświetlacz.

Bateria

Smartfon może zadziwiać pojemnością zastosowanego ogniwa – ma ono aż 5260 mAh. Jest to pewnie główny powód powiększenia rozmiarów i wagi smartfona. Baterię naładujemy szybką ładowarką o natężeniu 5V – 3A. Po 15 minutach ładowania zobaczymy o 25% więcej baterii na wskaźniku, a cały proces trwa około 65-70 minut.

Bateria jednak zapewnia dość standardowy czas pracy – przy moim intensywnym użytkowaniu smartfon wytrzymywał jeden dzień, czyli jakieś 15 godzin pracy. Przy mniejszej częstotliwości użytkowania smartfona możemy osiągnąć nawet dwa dni pracy.

Aspekt baterii zatem wypada tutaj bardzo dobrze.

Aparat fotograficzny

Xiaomi Mi Note 10 miał być w zamyśle producenta prawdziwym „fotosmartfonem”. Producent zaszalał tutaj z ilością obiektywów, bo znajdziemy ich aż pięć. Główny moduł to Samsung S5KHMX o oszałamiającej rozdzielczości 108 Mpx – Mi Note 10 był pierwszym smartfonem na świecie z taką rozdzielczością obiektywu. Przysłona wynosi f/1.69, a obiektyw jest wspierany przez optyczną stabilizację obrazu. Dodatkowe moduły to: teleobiektyw 5 Mpx f/2.0 z optyczną stabilizacją obrazu i 10x zoomem hybrydowym, portretowy 12 Mpx f/2.0, szerokokątny 20 Mpx f/2.2 o polu widzenia 117°, oraz obiektyw macro 2 Mpx. Zestaw ten jest zatem bardzo wszechstronny.

Aplikacja aparatu posiada wiele przydatnych funkcji. Obok spustu migawki znajdziemy przełącznik pomiędzy obrazem głównym, szerokim kątem, macro, a także zoomami 5x i 3x. Aparat wspiera także sztuczna inteligencja AI, lecz nie daje ona zbyt zauważalnych efektów. Wśród dostępnych trybów znajdziemy nocny, portret, 108 Mpx, czy Pro. Aplikacja jest zatem bardzo dobra.

Sprawdźmy zatem jak ten obiektyw o ogromnej rozdzielczości radzi sobie w terenie. Zdjęcia dzienne wypadają bardzo dobrze – są szczegółowe i pełne detali i mają piękne żywe i nasycone kolory. Dodatkowe obiektywy spisują się bardzo dobrze i osiągają praktycznie identyczną jakość co obiektyw główny. W efekcie nie mam się do czego przyczepić – w dzień smartfon wykona przepiękne zdjęcia.

W dzisiejszych smartfonach najważniejszą częścią aparatu są jednak zdjęcia nocne. Tutaj Xiaomi, według mnie, radzi sobie równie dobrze. Przede wszystkim zalecam używanie trybu nocnego, który bardzo dobrze rozjaśnia zdjęcia i wygrzebuje detale z cieni. Zdjęcia nocne w efekcie są znakomite – mają sporo detali, ostrość jest dobra, a kolory również wypadają na odpowiednim poziomie. W efekcie smartfon nawet z ciemnej ulicy oświetlonej kilkoma lampami potrafi stworzyć ładną fotografię. Według mnie to bardzo dobry poziom i większości osób takie zdjęcia przypadną do gustu.

Spójrzmy jeszcze na aspekt wideo. Xiaomi radzi sobie z rozdzielczością 4K przy 30 kl./s i FHD przy 60 kl./s. Nagrywa także filmy slow motion nawet w 960 kl./s przy rozdzielczości HD. Filmy są bardzo dobre i płynne, mają wiele szczegółów i ładne kolory. Na plus zasługuje także optyczna stabilizacja obrazu, która redukuje drgania ręki np. przy stawianiu kroków. Filmy nagramy wszystkimi obiektywami, lecz konieczne jest wybór przed rozpoczęciem nagrania. Xiaomi to zatem dobry wybór do kręcenia filmów.

Zobaczmy jeszcze jak wypada frontowy obiektyw. W kropli ukryto moduł 32 Mpx z przysłoną f/2.0. Zdjęcia typu selfie wypadają bardzo dobrze – są szczegółowe i z ładnymi kolorami, a przy trybie portretowym odcięcie tła od pierwszego planu jest bardzo celne. Dostajemy także szerokie możliwości upiększania.

Podsumowując, Xiaomi Mi Note 10 posiada bardzo dobry obiektyw, dający szerokie możliwości do tworzenia fotografii. Jest to na pewno jeden z najlepszych fotosmartfonów na rynku.

Zabezpieczenia biometryczne

Xiaomi przygotowało dla nas dwie opcje zabezpieczenia dostępu do urządzenia. Pierwsza to czytnik linii papilarnych ukryty w ekranie. Jest on bardzo szybki i celny, działa bez większej zwłoki, a odblokowanie smartfona trwa mniej niż sekundę. Jest to jeden z lepszych czytników tego typu, z jakimi miałem do czynienia.

Druga opcja to skaner twarzy. Tutaj smartfon także zbiera pochwałę – czytnik jest szybki, a przy połączeniu z odblokowaniem przy podniesieniu proces jest sprawny i bezproblemowy. Jest to bardzo praktyczna forma zabezpieczenia, choć mniej bezpieczna ze względu na korzystanie jedynie z aparatu frontowego.

Zatem Mi Note 10 posiada dwie udane opcje zabezpieczenia dostępu i nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń.

Oprogramowanie

Mi Note 10 w chwili testu pracował na systemie Android 9.0 Pie z nakładką systemową MIUI Global w wersji 11.0.13. Aktualizacje zabezpieczeń są świeże – ze stycznia 2020 roku.

Nakładki MIUI nie trzeba nikomu przedstawiać – to bardzo zmodyfikowana przez producenta wersja klasycznego Androida. Według mnie to jedna z najlepszych nakładek systemowych ze względu na szeroką funkcjonalność i możliwości personalizacji.

Na wyróżnienie w tym modelu zasługują:

Always-on-display – znajdziemy tutaj wiele możliwości jego konfiguracji, np. kształt zegara, wyświetlany obrazek czy animacja przy otrzymaniu powiadomienia;

Tryb ciemny, który na ekranie AMOLED wygląda znakomicie;

Gesty pełnoekranowe zastępujące przyciski nawigacyjne;

Game Turbo i tryby polepszające wydajność w grach;

Druga przestrzeń – możliwość wydzielenia osobnego interfejsu, który posiada jedynie podstawowe aplikacje i nie ma dostępu do pamięci urządzenia;

Pilot Mi – wykorzystuje on diodę podczerwieni i zmienia smartfona w pilot do urządzeń.

Całościowo interfejs sprawia, iż używanie Mi Note 10 jest czystą przyjemnością, a dzięki szerokim możliwościom personalizacji każdy może dostosować smartfon pod swój gust.

Wydajność

Jednym z zarzutów kierowanych w stronę tego modelu była specyfikacja. Xiaomi przyzwyczaiło nas do oferowania mocnej specyfikacji w niskiej cenie. Tutaj producent lekko odszedł od tradycji.

Xiaomi Mi Note 10 posiada procesor Qualcomm Snapdragon 730G – to ośmiordzeniowy układ o taktowaniu maksymalnym 2,20 GHz wspierany przez układ graficzny Adreno 618. Testowany egzemplarz posiada 6 GB pamięci RAM i 128 GB dysku (ok. 110 GB dostępne dla użytkownika). Taki zestaw pozwala osiągnąć smartfonowi ok. 266000 punktów w AnTuTu.

Czepianie się procesora w tym modelu jest spowodowane jedynie wysoką ceną i aspiracjami do klasy premium. Nie wpływa to jednak na kulturę pracy – w codziennym użytkowaniu smartfon jest szybki i wydajny. Codzienne zadania nie są dla niego żadnym problemem, a przełączanie pomiędzy aplikacjami jest bezproblemowe.

Mi Note 10 pozwoli także zagrać w bardziej wymagające gry – rozgrywka będzie przyjemna dla oczu, a spowolnienia nie są zauważalne. Klatkowania animacji również nie występują.

W efekcie Mi Note 10 to wydajny smartfon, który bez wątpienia zadowoli szybkością działania. Należy jedynie zaznaczyć, iż w tej cenie znajdziemy propozycje z lepszymi procesorami.

Dźwięk

Mi Note 10 na samym początku zbiera plusik za obecność klasycznego złącza słuchawkowego MiniJack 3,5 mm. W ustawieniach znajdziemy także klasyczny equalizer, dzięki któremu dostosujemy jakość dźwięku pod własne upodobania. Możemy także wybrać typ słuchawek i włączyć ulepszanie dźwięku Mi.

W efekcie smartfon gra bardzo dobrze. Po podłączeniu dobrych słuchawek usłyszymy dźwięk przyjemny dla ucha, zawierający słyszalne wysokie i niskie tony. Na dole urządzenia znajdziemy także pojedynczy głośnik, który także zasługuje na pochwałę. Jest głośny i donośny, gra czysto i usłyszymy z niego także niskie tony.

Xiaomi zbiera zatem pochwałę za jakość odtwarzanego dźwięku.

Łączność

Smartfon posiada dwuzakresowy moduł Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 i 5 GHz). Smartfon podczas testów nie sprawiał problemów z działaniem internetu. Rozmowy telefoniczne również były przyjemne i bezszelestne. Na pokładzie jest też NFC i Bluetooth 5.0.

Podsumowanie

Reasumując, Xiaomi Mi Note 10 to bardzo dobry pod wieloma względami smartfon. W mojej opinii jego największymi plusami są design, szerokie możliwości fotograficzne, interfejs a także przepiękny wyświetlacz AMOLED. Po stronie minusów można jedynie zaliczyć nieflagowy procesor, a także sporą wagę i grubość urządzenia. Nie są to jednak minusy dyskwalifikujące ten model. Jest to jeden ze smartfonów, którego test będę wspominać na najcieplej.

Całościowo Xiaomi Mi Note 10 to bardzo dobry smartfon, a jeżeli uda Wam się trafić na promocję poniżej 2000 zł taki zakup mogę gorąco polecić.

A co Wy myślicie na temat Xiaomi Mi Note 10? Czy spodobał Wam się ten kolor plecków? A może odstrasza Was ta długaśna linia aparatów? Zapraszam do zostawienia komentarza poniżej. Do zobaczenia w następnej recenzji!