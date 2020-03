Na rynku ubieranych urządzeń od pewnego czasu albo nie dzieje się nic ciekawego, albo dzieje się na tyle mało, że praktycznie o tym się nie mówi. Najwięcej do tej pory najpewniej pisaliśmy o Apple Watch czy właśnie Xiaomi Mi Band 4 i poprzednich generacjach. Jednak mimo wszystko od czasu do czasu warto wspomnieć o nowościach. Jedną z nich jest właśnie debiutujący na rynku Realme Band to smartband, który za niewielkie pieniądze powinien oferować całkiem spore możliwości.

Oficjalnie urządzenie na sklepowych półkach jeszcze nie zadebiutowało, pojawi się jednak już 5 marca w Indiach, a najpewniej nieco później również na innych rynkach. Czy opaska pojawi się u nas w Polsce? Tego niestety nie wiemy, ale jeśli tylko sama firma Realme będzie dostępna w oficjalnej dystrybucji w Polsce to myślę, że jest to kwestia czasu by również smartband Realme Band pojawi się u nas.

Czym może się pochwalić Realme Band? Przede wszystkim co pierwsze rzuca się w oczy to całkiem spory kolorowy wyświetlacz, widać też, że będziemy mieć zaimplementowany pulsometr. Pełną funkcjonalność pewnie poznamy w praniu, jednak z przeciekowych informacji wynika jednoznacznie, że będziemy mieć opaskę stawiającą przede wszystkim na sport i aktywność. Najważniejszym elementem, który będzie określał czy w ogóle Realme Band odniesie sukces to cena. Tej niestety nie znamy, chociaż plotki wskazują, że smartband ten będzie rozsądnie wyceniony i zapłacimy za niego nieco mniej niż za Xiaomi Mi Band 4. Na ostateczną cenę będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, ale z całą pewnością Realme Band może być ciekawą alternatywą dla inteligentnej opaski od Xiaomi.

