Nie samymi flagowcami człowiek żyje, owszem w ostatnim czasie o nich pisaliśmy najwięcej na łamach MobileWorld24.pl, ale mimo wszystko od czasu do czasu trzeba wziąć na tapetę inny temat stricte nie związany z najnowszymi premierami. MIUI to jedna z najpopularniejszych nakładek na system sygnowany zielonym robocikiem. Od wielu lat można z niej korzystać na urządzeniach z logiem Xiaomi i od tego czasu zdobyła bardzo szeroką gamę zwolenników. Dlatego też wielu użytkowników telefonów chińskiego producenta poszukuje i wyczekuje nowych informacji o nadchodzących nowych wersjach nakładki.

MIUI 12 najpewniej oficjalnie i w stabilnej wersji pojawi się pod koniec wakacji i nieco później rozpocznie się proces aktualizacji. Ten trwa z reguły dobre kilka miesięcy, bo lista urządzeń, które są aktualizowane do nowszej wersji nakładki jest naprawdę długa i często do tej pory zdarzało się, że Chińczycy aktualizowali czteroletnie urządzenia. Na to wygląda, że w przypadku MIUI 12 sytuacja może wyglądać podobnie, ale o tym za chwilę. Co ma przynieść najnowsza nakładka? Jak na razie oficjalnie nie wiemy zbyt wiele, mówi się o lekkim liftingu, odchudzeniu i przyśpieszeniu części komponentów. Myślę, też że nowości, które będą zawarte w Androidzie 11 pojawią się w większości wypadków w MIUI 12. Warto dodać, że update do najnowszej wersji nakładki nie jest równoznaczny z równoczesnym wydaniem łatki do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Jest to ważne właśnie w kontekście poniższej listy.

Pamiętajcie, że poniższa lista nie jest oficjalna i może się jeszcze wiele zmienić zanim oficjalnie MIUI 12 będzie dostępne w stabilnej wersji.

SERIA MI

Xiaomi MI 10 Pro

Xiaomi MI 10

Xiaomi MI 9

Xiaomi MI 9 SE

Xiaomi MI 9 Pro

Xiaomi MI 9 Lite Xiaomi MI 8 Pro

Xiaomi MI 8

Xiaomi MI 8 Lite

Mi Play

Mi 5X

SERIA XIAOMI CC

Xiaomi CC9 Pro / Mi Note 10

Xiaomi CC9

Xiaomi CC9E / Mi A3

SERIA XIAOMI MIX / MAX

Mi Mix Alpha

Mi Mix 3

Mi Mix 2s

Mi Mix 2

Mi Max 2

SERIA POCO

POCO F1

POCO X2

SERIA REDMI

Redmi K30

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi 8T

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7 Redmi 7A

Redmi Y1 / Redmi Note 5A / Redmi Note 5A Prime

Redmi Y1 Lite

Redmi Y2 / S2

Redmi Y3

Redmi Note 6 Pro / Mi A2 Lite

Redmi Note 6

Redmi 6

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 5 / Redmi Note 5 Plus

Redmi 5 / 5A

Redmi Note 4 / 4X

Wasz telefon znajduje się na powyższej liście? Czekacie na MIUI 12? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gizchina.com