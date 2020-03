OnePlus to marka, która mimo relatywnie niezbyt dużego zaplecza marketingowego czy dużych nazwisk zdobyła całkiem sporą ilość fanów na całym świecie. Od kilku lat dostarczają flagowe telefony, które podbijają świat. Początkowo był to tylko jeden telefon rocznie, później portfolio OnePlus rozszerzono o dodatkowy model. Jednak mimo wszystko wśród tych telefonów ciężko znaleźć rozwiązanie budżetowe czy ze średniej półki. Widać, po ostatnich informacjach, że OnePlus cały czas chce się rozwijać i trzeciego marca zapowiedział nową konferencję. Co na niej zaprezentuje?

2020 is the year of surprises. Can you guess what's coming up? pic.twitter.com/EWWi1MEwo0 — OnePlus India (@OnePlus_IN) February 28, 2020

Tego oficjalnie nie wiemy, otrzymaliśmy jedynie krótki teaser, który zdradza niewiele. Jakiś czas temu na wcześniejszej prezentacji OnePlus pokazał światu koncepcyjny telefon, który był swego rodzaju ciekawostką. Może się finalnie okazać, że podobnie będzie w przypadku i najbliższego wydarzenia. Najnowsza generacja telefonów OnePlus ma zostać oficjalnie zaprezentowana nieco później przecieki wskazywały na przełom marca i kwietnia. Chyba, że producent chce zaprezentować zupełnie coś nowego? Jak na razie nie pozostaje nam zbyt wiele jak czekać na kolejne informacje lub samą konferencję. Ta ma się odbyć już za dwa dni 3 marca, więc wszelkie wątpliwości zostaną wówczas rozwiane.

Źródło: phonearena.com