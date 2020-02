Dzieje się aktualnie na świecie, za sprawą jednego wirusa światowe rynki idą mocno w dół, odbija się to oczywiście również na naszej gospodarce, ale zapewne lada moment zobaczy to każdy przeciętny Kowalski. Swoje piętno koronowirus również odciśnie na mobilnych technologiach, gdzie już jakiś czas temu odwołano targi Mobile World Congress w Barcelonie, a kolejnymi ruchami może być zmniejszenie, a nawet wstrzymanie produkcji części do smartfonów czy samych urządzeń. Jednak jak na razie jest to dosyć pesymistyczna wersja, choć nie nierealna. Natomiast w przypadku producentów smartfonów jak na razie oficjalnie nie widać by coś się zmieniło. Jak debiutowały do tej pory nowe smartfony, tak debiutują. Kolejną dużą premierą chińskiego producenta z całą pewnością jest gamingowy telefon Xiaomi Black Shark 3 . Miałem okazję o nim pisać już kilkukrotnie na łamach MobileWorld24.pl, jednak dzisiaj pojawiły się nowe całkiem ciekawe informacje na jego temat.

Do premiery Xiaomi Black Shark 3 pozostało naprawdę niewiele czasu, według już oficjalnych informacji ten zadebiutuje już 3 marca, więc już w przyszłym tygodniu. Wydawało się, że na temat tego urządzenia wiemy już praktycznie wszystko, a Xiaomi nadal nas zaskakuje. Moim zdaniem pozytywnie. Według nowych grafik model ten zostanie wyposażony w fizyczne triggery. Do tej pory musieli zaopatrywać się w dodatkowe fizyczne nakładki, co nie zawsze działało jak trzeba, a dla graczy szczególnie w strzelanki jest to bardzo przydatny „ficzer”. Rozwiązanie stosowane od wielu lat w kontrolerach, ma pojawić się fizycznie na krawędzi urządzenia. Wygląda całość naprawdę dobrze, liczę jedynie, że włączać się będą one jedynie podczas grania, tak by w czasie normalnego korzystania z telefonu nie musiałbym się bać, że przypadkowo je wcisnę.

Pod względem reszty specyfikacji nie ma się czego obawiać, dostaniemy najmocniejszy aktualnie zestaw na rynku czyli Snapdragona 865, 16 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Szybkie ładowanie 65 W i baterię o pojemności niespełna 5000 mAh. Myślę, że Xiaomi Black Shark 3 będzie jednym z najciekawszych smartfonów dedykowanych graczom. Co myślicie o najnowszym modelu od Xiaomi? Będzie lepszy chociażby od ROG Phone czy smartfona Razera? Dajcie znać w komentarzach.

