Rynek tabletów na przestrzeni ostatnich lat mocno zmalał, jeszcze w 2015,2016 roku mieliśmy masę nowych premier tych urządzeń, a teraz nowości z tej kategorii pojawiają się znacznie rzadziej. A jeśli już są to raczej nic nowego nie wnoszą, najczęściej są to odświeżane modele z ubiegłego roku z nieco mocniejszą specyfikacją. Tej tendencji nieco wyłamuje się Samsung, który wprowadza świeży powiew w ten segment. Jakiś czas temu mieliśmy okazję poznać flagowy tablet czyli Samsunga Galaxy Tab S6, teraz przyszła kolej na nieco tańszy odpowiednik.

Co już na wstępie zaznaczę, że główna nowość podstawowej wersji tabletu czyli rysik S-Pen nadal będzie współpracował z tańszą wersją Galaxy Tab S6 Lite. Co akurat bardzo cieszy. Widać, że pewnego rodzaju eksperyment jakim był Samsung Galaxy Note 10 Lite wypalił i podobne posunięcie koreański producent zaplanował dla swojego flagowego tabletu. Jak wygląda reszta specyfikacji Galaxy Tab S6 Lite? Sercem tabletu będzie autorski układ Samsunga czyli Exynos 9611, do tego dojdzie 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Całość specyfikacji wygląda naprawdę dobrze, nie wiemy oczywiście wszystkim niuansów, ale ogólnie rzecz biorąc jest dobrze. Zagraniczne serwisy typują cenę w okolicach 399 dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu na złotówki i dodaniu naszego podatku myślę że może dać kwotę około 1749 zł, może przy dobrych wiatrach 1699 zł. Na pewno nie będzie to urządzenie tanie, ale z drugiej strony dzięki rysikowi wydaje się być znacznie ciekawszym rozwiązaniem. Tym bardziej, że alternatyw dla tego urządzenia w podobnej cenie i z rysikiem jest naprawdę bardzo mało. Jak na razie musimy się wstrzymać ze spekulacjami. Czekamy na oficjalną premierę Galaxy Tab S6 Lite i wówczas ocenimy, czy model ten jest wart swojej ceny.

Co sądzicie o najnowszej propozycji koreańskiego producenta? Tablet w wersji Lite to urządzenie dla Ciebie? Daj znać w komentarzu.

Źródło: phonearena.com