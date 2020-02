Koreański producent nie tak dawno oficjalnie zaprezentował światu najnowsze flagowce, czyli linię urządzeń pod znaku Galaxy S20. Sumarycznie trzy nowe smartfony, które wnoszą nieco świeżości jeśli chodzi o design urządzeń Samsunga. Oczywiście nie jest to totalna rewolucja, natomiast kilka istotnych zmian w wyglądzie zaszło, a jedną z najbardziej charakterystycznych jest wysepka na główny zestaw obiektywów. Jest znacznie większa i bardziej kanciasta niż u poprzednika. Jak to bywa w przypadku średnio i niskopółkowych telefonów później jest ten design kopiowany do tańszych rozwiązań. Przez co całość wygląda bardziej premium i po prostu lepiej. Producent musi szukać oszczędności więc w przypadku tańszych rozwiązań używane są gorsze materiały jakościowo, ale nada wygląd jest bardzo zbliżony do „oryginału”. Dlatego patrząc na rendery Samsung Galaxy A41 miałem wrażenie, że jest to model niemal identyczny jak te z wyższej półki.

Prócz powyższych grafik w internecie pojawiała się również specyfikacja urządzenia. Jest to model średniopółkowy, który moim zdaniem wygląda co najmniej dobrze na papierze, jednak jak to bywa w tego typu urządzeniach kluczową rolę odegra cena. Sercem telefonu ma zostać tajwański układ czyli MediaTek P65 wraz z 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a także w zależności od wersji z 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego dojdzie duży 6 calowy wyświetlacz, bateria o pojemności 3500 mAh wraz z możliwością ładowania o mocy 15 W. Specyfikację uzupełnia potrójny główny obiektyw, choć jak na razie znamy specyfikację tylko podstawowego obiektywu i będzie to 48 Mpx oczko.

Jak sami widzicie urządzenie wygląda naprawdę ciekawie i zestaw wydaje się solidny, jednak tak jak wspomniałem wcześniej kluczową informacją dla tego typu urządzeń jest cena. A tej niestety nie znamy i najpewniej dowiemy się, gdy już telefon oficjalnie zostanie zaprezentowany, a później trafi na nasze rodzime półki sklepowe.

Źródło: gsmarena.com