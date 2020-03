Apple to marka budząca wiele kontrowersji wśród klientów – jedni kochają ich produkty za spójny ekosystem, innym nie przypadają one do gustu z różnych powodów. Gigant z Cupertino tworzy jednak swoje produkty z dużą dbałością, a ich wzajemna komunikacja jest znacznie lepsza niż współpraca Androida i Windowsa.

Co by jednak nie mówić, Apple ma ogromną rzeszę fanów, którzy pozostają wierni ich produktom. Sam interesuję się poczynaniami marki, a od jakiegoś czasu jestem także użytkownikiem produktów z logiem nadgryzionego jabłka. Marka przy projektowaniu swoich urządzeń podejmuje lepsze i gorsze kroki, lecz ostatecznie są one przyjemne w użytkowaniu.

Od niedawna na moim biurku zagościł drugi już produkt marki Apple – MacBook Air (2018) zastąpił mojego poprzedniego laptopa. Przez prawie 6 miesięcy laptop służył mi jako podstawowe narzędzie do redagowania artykułów, newsów i recenzji umieszczanych przeze mnie na tym blogu. W związku z tym mogę powiedzieć o nim słów kilka – w tym artykule przedstawię moje subiektywne odczucia na jego temat.

Krótkie przedstawienie

Na początku należałoby przedstawić naszego dzisiejszego gościa. Omawiany dzisiaj model to MacBook Air najnowszej generacji wydany w 2018 roku. Zastąpił on kochanego przez wielu MacBook’a Air poprzedniej generacji. Nowy model dostępny jest w trzech kolorach: Silver, Gold, oraz wybrany przeze mnie Space Gray.

MacBook Air jest laptopem niewielkich rozmiarów. Przy wymiarach 30,41 x 21,24 x 1,56 jego waga wynosi 1,25 kg. Ekran o przekątnej Retina 13,3 cala o rozdzielczości 2560 x 1600 px przy gęstości 227 pixeli na cal i posiada technologię True Tone. Laptop napędza dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 8. generacji 1,6 GHz rozpędzający się maksymalnie do 3,6 GHz. Układ graficzny to Intel UHD Graphics 617. Dostępne są cztery pojemności dysków SSD – 128 GB, 256 GB, 512 GB lub 1 TB. Pamięci RAM znajdziemy tutaj 8 lub 16 GB. Klawiatura jest podświetlana, a w prawym górnym rogu znajdziemy czytnik linii papilarnych Touch ID.

Przejdźmy zatem do moich subiektywnych odczuć. MacBook Air to bardzo dobry laptop, lecz nie idealny. Zacznijmy od omówienia plusów, a tych jest tutaj sporo – wybrałem zatem pięć najważniejszych dla mnie.

Design i wykonanie

MacBook Air to przede wszystkim piękny laptop, który zachwyca swoją prostotą i minimalizmem. Wykonany został ze stopu aluminum serii 6000. Materiał ten pochodzi w 100% pochodzi z recyklingu. Materiał jest przyjemny w dotyku i daje wrażenie obcowania z produktem wysokiej klasy. Dodatkowo jest on łatwy w czyszczeniu i nie łapie widocznych zabrudzeń np. w miejscu gdzie trzymamy nadgarstki podczas pisania.

Sam design przypadnie do gustu fanom estetycznych i stonowanych rozwiązań. Laptop zwęża się u dołu, natomiast przy nawiasie jest lekko grubszy. Bryła ta jest zamknięta i pozbawiona otworów do wentylacji.

Całościowo laptop wykonano z wysokiej klasy materiałów, a jego design zrobi na wielu osobach wrażenie.

Mobilność

Poprzednik omawianego dziś modelu trafił do serc użytkowników przede wszystkim mobilnością. Nowsza wersja kontynuuje ten trend – sprzęt waży jedynie 1,25 kg. Dodatkowo jego wymiary są niewielkie, a grubość wynosi zaledwie 1,56 cm. W ten sposób Apple stworzyło bardzo mobilny laptop, który schowany do plecaka czy torby nie zajmie dużo miejsca, ani też nie obciąży naszych pleców przesadnie swoim ciężarem. Taka mobilność będzie sporym udogodnieniem np. dla studentów preferujących pisać notatki na komputerze.

Bateria

W poprzedniej generacji ogromnym plusem był czas pracy na jednym naładowaniu sięgający nawet 11-12 godzin. Nowsza generacja ma baterię o pojemności 49,9 Wh i spisuje się bardzo dobrze. Producent deklaruje działanie do 12 godzin przy przeglądaniu internetu. Przy moim dość intensywnym trybie użytkowania osiągam nawet 10 godzin pracy na baterii, co według mnie jest bardzo dobrym wynikiem. Dodatkowo laptop ładujemy przez port Thunderbolt 3 (USB-C) za pomocą zasilacza 30W. Cały proces ładowania trwa tutaj około 2 godzin. Nowy MacBook Air zatem podtrzymuje dobrą sławę poprzednika i nie zawodzi w aspekcie baterii.

Głośniki

Ogromny plus dla MacBook’a należy się za zastosowane głośniki. Producent chwali się zastosowaniem najnowszych technik przetwarzania i dostrajania dźwięku. Nowy Air ma o 25% głośniejsze głośniki niż poprzednik, a także posiada 2x więcej basu, szerszy zakres dźwięku i pełniejsze brzmienie.

W efekcie laptop gra bardzo przyzwoicie. Dźwięk jest przyjemny dla uszu, słyszalne są niskie i wysokie tony, a jedynie delikatne przestery występują na najwyższej głośności. Głośniki te są zatem bardzo dobre i idealnie sprawdzają się do domowych zastosowań np. przy oglądaniu serialu.

Klawiatura

Ten plus jest dla mnie szczególnie ważny z racji pisania na tymże blogu. MacBook Air posiada posiada klawiaturę motylkową najnowszej generacji. Według Apple są one bardziej stabilne przy pisaniu niż przy klasycznej klawiaturze. Na MacBook’u napisałem już 8 recenzji objętości ponad 10000 znaków, a do tego należy doliczyć newsy i artykuły. Po tym czasie muszę powiedzieć, iż klawiatura ta jest bardzo wygodna w pisaniu i praca z nią to czysta przyjemność. Klik klawiszy jest lekko płytki – to dość specyficzne wrażenie, lecz łatwo się do niego przyzwyczaić.

Pluszem tej klawiatury jest także jej podświetlenie – ma ono biały kolor i można je regulować w szerokim zakresie jasności. Na klawiaturze znajduje się także przycisk z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych Touch ID. Jest on szybki i celny, a pozwala na zabezpieczenie dostępu do laptopa, a także na autouzupełnianie haseł po przyłożeniu palca. Klawiatura ta jest zatem bardzo wygodna i sprawdzi się dla osób piszących dużo treści na komputerze. MacBook Air jest zatem bardzo dobrym sprzętem i posiada wiele atutów. Apple jednak nie ustrzegło się niektórych minusów – nie ma na tym świecie idealnych urządzeń. Spójrzmy zatem na minusy, które mogą odsuwać od zakupu tego sprzętu.

Trudna obsługa

System macOS znajdzie na pewno wielu zwolenników jak i przeciwników. Ja mogę się zaliczać do tej pierwszej grupy, lecz jedno musze tutaj zaznaczyć – według mnie macOS nie jest systemem łatwym w obsłudze. Przede wszystkim do szybkiej i sprawnej obsługi są tutaj potrzebne wszelakie gesty i skróty klawiszowe. W Mac’u nie znajdziemy „prawego przycisku myszy” czy scrolla – tutaj te role przejęły gesty i górny pasek z funkcjami.

W efekcie muszę zaznaczyć jedno z moich przemyśleń. Przy wyborze iPhone’a uważam, iż jest to kwestia upodobań i gustów, natomiast wybór Mac’a nie każdemu mogę polecić. Jest to system wymagający od użytkownika zapamiętania funkcji upraszczających korzystanie z komputera. Z tego też powodu po stronie wad MacBook’a Air umieszczam trudną obsługę systemu macOS – zaznaczam jednak, iż system może być dla wielu zarówno wadą jak i zaletą.

Cena

To jeden z podstawowych zarzutów kierowanych w stronę wszystkich produktów firmy Apple. MacBook Air nowej generacji na oficjalnej stronie producenta kosztuje w chwili obecnej 5499 zł za najbardziej podstawową wersję z dyskiem 128 GB i 8 GB pamięci RAM. Szukając w innych sklepach tę cenę możemy obniżyć do około 4800 zł. Patrząc przez pryzmat polityki cenowej Apple – jest to całkiem konkurencyjna cena. Realia rynku laptopów są jednak inne – za tę cenę powinno się wymagać dużo więcej. Niestety, kupno Mac’a oznacza dopłacanie do autorskiego systemu, aplikacji dedykowanych pod konkretną niewielką grupę urządzeń, a także oczywiście marży do kieszeni producenta.

MacBook’a Air nie ratują ceny rozszerzenia specyfikacji zamawianego komputera (zamawiając na stronie producenta). W ten sposób powiększenie dysku dwukrotnie do 256 GB kosztuje nas kolejne 1000 zł, do 1 TB pamięci będziemy musieli dopłacić 3000 zł, zaś 16 GB pamięci RAM to koszt dodatkowych 960 zł. W efekcie za konfigurację 16 GB RAM + 1 TB dysku SSD przyjdzie nam zapłacić bagatela 9500 zł. Cena ta przeraża, gdyż dyski SSD nie są tak drogie, a w tej cenie ciężko uznać taki zakup za korzystny.

Morał jest zatem jeden – jeżeli Planujecie zakup tego modelu polecam śledzić jego ceny w sklepach z elektroniką, gdyż w oficjalnej cenie przyjętej przez producenta ten zakup, według mnie, mija się z celem.

Wydajność

Ten punkt po części odnosi się do poprzedniego. W MacBook’u Air znajdziemy procesor Intel Core i5 ósmej generacji. Ten dwurdzeniowy chip o taktowaniu 1,6 GHz rozpędza się maksymalnie do 3,6 GHz. Podstawowa wersja ma 128 GB dysku SSD i 8 GB pamięci RAM.

Apple zachwala ten procesor, lecz prawda jest taka, iż należałoby tutaj wymagać trochę mocniejszej jednostki. Wprawdzie optymalizacja systemu macOS robi swoje i laptop śmiga bez żadnych problemów czy spowolnień, lecz w tej cenie znajdziemy o wiele mocniejsze propozycje. Procesor ten jest dobry do podstawowych zadań takich jak przeglądanie internetu, praca przy dokumentach tekstowych czy tworzenia prezentacji. Laptop ten ze względu na procesor jest modelem do niewiele wymagających zadań.

Porty

W obecnych laptopach wielokrotnie design wygrywa z funkcjonalnością – tak też stało się w przypadku MacBook’a Air. Posiada on jedynie dwa porty Thunderbolt 3 (USB-C) na lewej krawędzi, a także złącze MiniJack na prawym boku. Portów jest zatem niewiele, a przypuszczam także, iż mało kto posiada np. Pendrive’y na złączu USB-C. W ten sposób konieczne jest dokupienie odpowiednich przejściówek, a co za tym idzie producent wymusza na nas dokupywanie akcesoriów, najlepiej z portfolio własnego. Jest to niezbyt przyjazna sytuacja, gdyż pomimo sporego wydatku na sam sprzęt musimy także doposażyć go w dodatkowe akcesoria.

Utrudniona komunikacja

Tak jak w przypadku Windows’a można zwrócić uwagę na trudności w komunikacji z iPhone’m, tak tutaj problemem będzie komunikacja Mac’a z urządzeniem pracującym na systemie operacyjnym Android. MacBook Air – oczywiście po podłączeniu dokupionej już przejściówki – nie wykryje od razu smartfona. Aby zarządzać zawartością smartfona konieczne jest doinstalowanie dodatkowej zewnętrznej aplikacji. Jest to sytuacja niewygodna, a mi podczas przesyłania zdjęć na stronę internetową doskwiera szczególnie.

Podsumowanie

Reasumując, po prawie sześciu miesiącach styczności z MacBook’iem Air mam dość mieszane uczucia – jest to produkt genialny i dopracowany w każdym szczególe, lecz producent nie wystrzegł się tutaj wad. Laptop może się dla jednych okazać strzałem w dziesiątkę, a dla innych nietrafnym wyborem.

Osobiście jestem zadowolony z jego użytkowania – pisanie artykułów i recenzji przebiega tutaj bezproblemowo i przyjemnie, a pozostałe zadania są wykonywane bez większej zwłoki. Osobiście zostałem fanem systemu od Apple i ekosystemu powstającego przez komunikację MacBook’a i iPhone’a. Całościowo zatem MacBook Air jest dobrym laptopem, lecz należy pamiętać o jego niepodważalnych wadach.

A Wy co sądzicie o MacBook’u Air? Czy przemawia do Was ekosystem tworzony przez urządzenia Apple? Zapraszam do pozostawienia pytań i opinii w komentarzu. Dziękuję za przeczytanie artykułu i do zobaczenia!