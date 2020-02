Producenci sprzętu mobilnego co rusz się prześcigają w różnych konceptach jeśli chodzi o nowości w smartfonach. Największe pole do popisu pod tym względem zdecydowanie mają producenci, którzy weszli na rynek składanych telefonów. Tak na dobrą sprawę poznaliśmy już kilka różnych modeli, a każdy z nich to mimo wszystko inny telefon. W przypadku zwykłych telefonów sytuacja wygląda nieco inaczej, ciężko jest coś wymyślić ciekawego i innowacyjnego, ale widać można.

Najlepszym przykładem jest model chińskiego producenta czyli Xiaomi Mi Mix Alpha, który można powiedzieć był telefonem koncepcyjnym sprzedawanym w bardzo ograniczonej ilości sztyk na świecie. Jednak ostatnie przeciekowe informacje związane z Mi Mix 4 sugerują, że będzie to dosyć podobny telefon jak wcześniej wspomniany Mi Mix Alpha. Co daje nadzieje, że otrzymamy telefon w dużym stopniu nowatorski i niepowtarzalny. Powyższe rendery powstały na podstawie szkiców, które pojawiły się w ostatnim czasie w internecie, więc nie są to w żadnym wypadku oficjalne źródła.

Na oficjalną prezentację urządzenia przyjdzie nam jeszcze poczekać nieco czasu. Ile dokładnie tego niestety jeszcze nie wiemy, ale osobiście liczę że Xiaomi nie każe nam zbyt długo czekać.

Źródło: phonarena.com