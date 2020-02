Powiem szczerze, że jeśli chodzi o aktualizacje do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat sporo się zmieniło. Na szczęście dla nas użytkowników na lepsze. Po pierwsze większość dużych producentów dba o swoje urządzenia przez dłuższy czas, chociażby flagowce dostają co miesiąc nową paczkę zabezpieczeń, a Androida 10 ma już większość ważniejszych urządzeń. Kto pod tym względem wygrywa? Ciężko jednoznacznie stwierdzić, ale na pewno wyróżnia się na tym tle Nokia, która zapowiadała, że wszystkie smartfony z jej portfolio będą mieć nowszą wersję systemu sygnowanego zielonym robockiem.

Koreański producent jednak ma też podstawową zasadę, flagowce nie dostają więcej dużych aktualizacji niż dwie. Czyli tak na dobrą sprawę cała linia Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ i Galaxy Note 8 nie otrzymają ani Androida 10, ani też najnowszej nakładki One UI 2.0. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę jeden element, czyli aktualizacje bezpieczeństwa, te według aktualnej listy producenta mają nadal otrzymywać co miesiąc, co też jest ważne. Najpewniej za jakiś czas wcześniej wspomniane przeze mnie modele spadną z miesięcznych aktualizacji do kwartalnych. Nadal jest ważne, że taki smartfon otrzyma odpowiedni update, na tle innych producentów to i tak bardzo dobry wynik.

Czy w związku z brakiem aktualizacji będziecie kupować nowy telefon innego producenta? Dajcie znać czy na tej liście znajduje się Wasz telefon.

Źródło: pocketnow.com