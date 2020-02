Słowem wstępu, zapewne większość z Was kojarzy czym właściwie jest Squid. To nic innego jak mobilny agregator tekstu, możecie go zainstalować bezpośrednio ze sklepu Google Play czy Apple App Store i wielu uważa go za jedną z najlepszych tego typu rozwiązań aktualnie dostępnych na mobilnym rynku. Powiem szczerze, sam na co dzień korzystam z tego rozwiązania i jestem z niego zadowolony. Teraz jednak Squid idzie o krok dalej rozpoczynając współpracę z gigantem rynku czyli Huawei. Od razu zaznaczę, że jeśli myśleliście, że posiadacze nowych telefonów Huawei otrzymają po prostu preinstalowaną aplikację Squid to mylicie się. Rozwiązano to znacznie ciekawiej.

Squid jest schowany bardziej pod maską całego oprogramowania Huawei. Agregator newsów będzie dodany w dwóch miejscach czyli przeglądarce Browser oraz Huawei Assistant. W przeglądarce będzie dostępny feed z którego będzie dostęp do wszystkich newsów. To rozwiązanie już można testować. W przypadku asystenta nie jest on jeszcze dostępny w stabilnej wersji, ale można sprawdzić betę. Całość będzie dostępna z poziomu głównego ekranu, gdy tylko przesuniemy ekran o jeden w lewo. Podobne rozwiązanie znamy chociażby z telefonów Samsunga, gdzie asystentem jest Bixby. Myślę, że finalnie całość będzie działał bardzo podobnie.

Oba rozwiązania już wkrótce będą preinstalowane na wszystkich smartfonach Huawei, a Ci z Was, którzy chcą już przetestować nowości muszą zajrzeć na stronę i pobrać betę Huawei Assistant.

Źródło: informacja prasowa