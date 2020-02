Targi Mobile World Congress w Barcelonie co prawda się nie odbyły w tym roku ze względu na epidemię koronawirusa, jednak mimo wszystko najwięksi producenci oficjalnie zaprezentowali swoje najnowsze smartfony i inne sprzęty mobilne. Robili to oczywiście innymi kanałami, ale takich premier w ostatnim czasie odbyło się kilka. Swojego najnowszego flagowca zaprezentował koreański producent LG. Mowa w tym wypadku oczywiście o LG V60 ThinQ 5G. Jaki to jest smartfon?

Na początek nieco suchych faktów. Po pierwsze telefon jest wyposażony w najmocniejszy aktualnie układ Qualcomma czyli Snapdragon 865 wraz z modułem 5G. Wspiera go 8 GB pamięci operacyjnej RAM i w zależności od wersji 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Telefon wyposażony jest w duży 6,8 calowy wyświetlacz o proporcjach 20,5:9 i pracuje on w rozdzielczości FHD+. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość dołączenia drugiego identycznego wyświetlacza, dzięki czemu zyskujemy zdecydowanie większą powierzchnię roboczą. Specyfikację uzupełnia dodatkowo bateria o pojemności 5000 mAh, a także potrójny główny obiektyw. 64 Mpx z obiektywem standardowym o parametrach f/1,8 / 0,8 μm / 78˚ (Technologia łączenia pikseli (Pixel Binning) do rozdzielczości 16 Mpx, kolejny 13 Mpx z obiektywem superszerokokątnym i specyfikacji f/1,9 / 1,0 μm / 117˚ i ostatni to nadajnik/odbiornik ToF. Kamerka do selfie niczym szczególnym się nie wyróżnia – 10 Mpx z obiektywem standardowym f/1,9 / 1,22 μm / 72,5˚. LG V60 ThinQ 5G to również świetne możliwości pod względem jakości dźwięku mamy między innymi technologię Voice Bokeh, która minimalizuje ilość odgłosów otoczenia przy nagrywaniu dźwięku, druga to nowy procesor dźwięku LG 3D Sound Engine. Te elementy mają sprawiać, że LG V60 ThinQ 5G będzie wyróżniał się z tłumu innych telefonów.

Jak na razie nie wiemy kiedy dokładnie LG V60 ThinQ 5G pojawi się na naszych rodzimych półkach sklepowych i w jakiej cenie. Jak na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne oficjalne informacje ze stajni koreańskiego producenta.

Źródło: informacja prasowa