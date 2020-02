Szwedzki serwis strumieniowy pochwalił się dziś na swoim blogu, że od dziś (27.02.2020) użytkownicy urządzeń z systemem iOS mają dostęp do nowej wersji aplikacji. Aplikacja najpopularniejszego serwisu do streamowania muzyki przeszła kilka zmian w interfejsie, które mają poprawić ogólną przejrzystość i rozmieszczenie ikon.

Jedną nowości jest przycisk odpowiedzialny za odtwarzanie losowe “Shuffle Play”, który widzimy zawsze po wejściu do playlisty lub swojej biblioteki utworów. Nie będzie on już wyśrodkowanym, podłużnym przyciskiem z napisem. Przycisk będzie okrągły i zostanie przeniesiony na prawą stronę.

Kolejną zmianą są akcje polubienia i pobrania, których przyciski odnoszące się do całej playlisty znajdą się w centralnej części ekranu, pod okładką playlisty. Szwedzi chcą też zastąpić slider pobierania przyciskiem. Będzie to taki sam przycisk, z którym mamy do czynienia, podczas gdy chcemy pobrać podcast. Przycisk polubienia, pobierania i klasyczne 3 kropki do rozwinięcia listy innych akcji ma być łatwo dostępny jednej ręce.

Zmiana, która z mojego punktu widzenia ma największe znaczenie to ta, która wprowadza okładki albumów widoczne obok każdego utworu na każdej liście z wyłączeniem listy piosenek z jednego albumu. Okładka albumu obok tytułu utworu w bibliotece to mała rzecz, ale niezwykle pomocna gdy szukamy utworu w swojej bibliotece, która ma ponad 1000 pozycji. Utwory, które posiadamy w bibliotece będą także specjalnie wyróżniane w playlistach poprzez małą ikonkę serca przy tytule utworu.

Aktualizacja wprowadzająca nowy wygląd aplikacji dostępna jest od dziś (27.02.2020) dla użytkowników systemu iOS. Nie wiadomo kiedy możemy się spodziewać nowej wersji dla Androida. Spotify mówi nam jedynie “soon”.