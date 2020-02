Rok 2019 był dla wielu producentów rokiem rewolucji w swoim smartfonowym portfolio. Najwięksi gracze zdecydowali się na nowe rozwiązania, a także na zmiany nazewnictwa. W ten sposób klienci dostali mnóstwo ciekawych propozycji na nowy smartfon. Jaki z nich królował w 2019 roku?

Niedawno Counterpoint Research wydał swój najnowszy raport dotyczący sprzedaży smartfonów w 2019 roku. Dzięki niemu dowiadujemy się jak ogromny sukces odnosiły zeszłoroczne smartfony. Wiele z tych modeli nie budzi wielkiego zaskoczenia, gdyż ich sukces był wręcz przesądzony. Sprawdźmy zatem które smartfony zostały najcieplej przyjęte przez użytkowników w 2019 roku.

W 2019 roku podczas konferencji Apple chwaliło się sukcesem tańszego „jabłkowego” smartfona. Sukcesu jednak można pozazdrościć – iPhone Xr został najpopularniejszym smartfonem 2019 roku na świecie. Miał on 3% udziału w rankingu globalnej sprzedaży. W efekcie Apple zdecydowało się odświeżyć ten model – w ten sposób powstał iPhone 11. Był to kolejny genialny krok amerykańskiego giganta – iPhone 11 to drugi najpopularniejszy smartfon na świecie, który osiągnął wynik 2,1% udziału.

Rok 2019 był także szczęśliwy dla Samsunga. Koreański producent zdecydował się na poszerzenie rodziny Galaxy A kosztem likwidacji serii Galaxy J. Najpopularniejszym modelem nowej generacji był Galaxy A50. Ten model zajął wysokie trzecie miejsce w rankingu globalnej sprzedaży. Pokazuje to, iż klienci nadal oczekują przede wszystkim dobrych smartfonów w średniej półce cenowej. Na przykładzie A50 widzimy, że takie modele nadal sprzedają się bardzo dobrze. Tak wygląda podium rankingu globalnej sprzedaży smartfonów. Warto zauważyć, iż na niższych pozycjach znajdziemy tutaj nawet starsze modele, np. dziewiąte miejsce zajął iPhone 7 zaprezentowany w 2016 roku. To pokazuje, że klienci nadal chętnie kupują modele flagowe sprzed kilku lat. Jest to bardzo dobre posunięcie, gdyż taki model najpewniej wyprzedzi szybkością aktualne średniopółkowce w podobnej cenie.

Spójrzmy także na poszczególne kontynenty. W Ameryce Północnej królują produkty marki Apple – pięć najpopularniejszych smartfonów to właśnie różne generacje iPhone’ów. Podium stanowią: iPhone Xr (12%), iPhone 11 (6%) i iPhone 8 (5%). Zajrzyjmy do Europy – tutaj najchętniej kupowanym smartfonem był Samsung Galaxy A50 (5%), a zaraz za nim dzisiejsi faworyci – iPhone Xr (4%) i iPhone 11 (3%). Najciekawiej wygląda zestawienie sprzedaży w Chinach – tutaj królują lokalne marki – Oppo i Vivo. Oppo A9, Oppo A5 i Vivo Y93 to trójka najpopularniejszych smartfonów w tym kraju. Ranking ten pokazuje, iż rok 2019 był bardzo ważny dla producentów smartfonów. Apple posiada w sprzedaży dwa najpopularniejsze smartfony świata, a Samsung stworzył genialnego średniopółkowca. Oby rok 2020 był równie udany i owocował w ciekawe premiery nowych smartfonów.

Źródło: gsmarena.com