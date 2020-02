W ubiegłym roku po embargo na współpracę między Huawei, a amerykańskimi firmami to właśnie wchodzące do sprzedaży smartfony ze składanymi ekranami uważam za najważniejsze wydarzenia 2019 roku. Wydawać by się mogło, że do wyścigu zbrojeń dołączą kolejny producenci, ale w praktyce tylko nieliczni zaprezentowali urządzenia, które wchodzą do tej kategorii, a również nie obeszło się bez problemów. Najpierw Samsung przesunął o kilka miesięcy premierę Galaxy Fold, a podobny ruch wykonał Huawei ze swoim Mate X. Ten pierwszy finalnie ukazał się na naszym rodzimym i europejskim rynku. Do Mate X nie mieliśmy już tyle szczęścia. Jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli zakupić następcę, a tak właściwie odświeżoną wersję ubiegłorocznego składanego modelu.

Po pierwsze w przypadku Huawei Mate XS mamy do czynienia po rozłożeniu z wyświetlaczem o przekątnej 8 cali, natomiast składając ten model ekrany to jeden 6,6 cala, drugi 6,38 cala. By go otworzyć trzeba nacisnąć fizyczny klawisz blokady. Sercem telefonu będzie Kirin 990, czyli aktualnie najmocniejszy układ w portfolio chińskiego producenta. Do tego dojdzie wsparcie dla Dual SIM w konfiguracji 4G i 5G. Poczwórny główny aparat 40 Mpx, 16 Mpx, 8 Mpx oraz sensor głębi. Prócz typowych rozwiązań sprzętowych, trzy grosze dorzuci Huawei również w przypadku oprogramowania. Tutaj praca w pionie na dwóch aplikacjach obok siebie nie będzie dostarczać problemów, również będziemy mogli wchodzić w interakcje między nimi, np. przeciągać załączniku do właśnie pisanego e-maila. Proste rozwiązanie a zdecydowanie ułatwiające pracę na co dzień. Do tego dochodzi bateria o pojemności 4500 mAh, którą naładujemy dzięki technologii szybkiego ładowania o mocy 65 W.

W Europie Huawei Mate Xs ma pojawić się w niedalekiej przyszłości. Na koniec cena. Ta jak można było się spodziewać do najniższych nie należy według zapewnień producenta wyjściowa cena to 2499 zł euro, co w przeliczeniu na złotówki będzie kwotą przekraczającą pułap 10 tysięcy złotych.

Źródło: informacja prasowa