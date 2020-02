LG w ostatnim czasie, pomimo niezbyt korzystnej sytuacji finansowej, stara się produkować ciekawe smartfony. Niedawno testowany G8X ThinQ Dual Screen okazał się przemyślanym i dopracowanym modelem. Niedługo poznamy kolejny model od koreańskiego producenta.

Firma LG nie ma aktualnie łatwej sytuacji i stała się ofiarą wciąż rosnących w siłę chińskich producentów. Powody tej sytuacji mogą być różne – moim zdaniem są to błędne decyzje np. zastosowanie starszego procesora w LG G6, czy skupianie się na mniej znaczących rozwiązaniach takich jak sterowanie gestami powietrznymi. Nie można Koreańczykom jednak zarzucić braku walki a swój kawałek smartfonowego rynku – producent robi co może, aby przekonać klientów do swoich produktów.

Swego czasu dla LG najciekawsza w portfolio była seria V – tutaj producent starał się stosować najciekawsze rozwiązania jak np. dodatkowy wyświetlacz. W 2020 roku czas poznać kolejnego członka rodziny – LG V60 ThinQ. Jego premiera miała mieć miejsce podczas targów MWC, lecz z powodu ich odwołania premierę szacuje się na marzec.

Do sieci wyciekło zdjęcie ukazujące V60 ThinQ. Widzimy na nim front nadchodzącego smartfona. Jego forma będzie dość klasyczna – znajdziemy tutaj niewielki notch w kształcie kropli. Ramki zostaną odchudzone, a w kropli znajdziemy tym razem pojedynczy aparat do selfie. Ramka okalająca smartfon ma kolor złoty, a po lewej stronie widzimy przycisk do wybudzania Asystenta Google. Do tej pory poznaliśmy także kilka informacji o specyfikacji LG V60 ThinQ. Jak przystało na flagowca znajdziemy tutaj procesor Snapdragon 865. Smartfon zasili bateria o pojemności 5000 mAh ładowana za pomocą portu USB-C. Nie zabraknie także klasycznego złącza słuchawkowego MiniJack 3,5 mm.

LG V60 ThinQ zostanie zaprezentowany już niedługo, a zatem pozostaje wyczekiwać kolejnych informacji na jego temat.

