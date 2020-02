Seria Reno to jedna z ciekawszych rodzin na rynku smartfonów. Oppo przy projektowaniu tych smartfonów stara się odróżnić je od tłumu powtarzalnych konkurentów. Pomimo, iż premiera następnego modelu z serii ma mieć miejsce na początku marca, ruszyła już przedsprzedaż.

Seria Reno3 dedykowana na rok 2020 ma zostać zaprezentowana już 2 marca. Pierwszym krajem, do jakiego trafi smartfon, mają być Indie. Można by pomyśleć, że pozostaje poczekać kilka dni na ich premierę. Nic bardziej mylnego! Producent zdecydował się na rozpoczęcie przedsprzedaży smartfonów jeszcze przed ich premierą. 10 dniowe wyprzedzenie może budzić niemałe zdziwienie. Do przedsprzedaży trafił Oppo Reno3 Pro bez 5G. Flipkart i Amazon przygotowali ciekawy podarunek dla pierwszych klientów. 1000 pierwszych kupujących, po wpłaceniu zaliczki za zakup, otrzyma bezprzewodowy głośnik Oppo, natomiast pozostali klienci mają szansę wygrać bezprzewodowe słuchawki douszne Oppo Enco z aktywną redukcją szumów lub całkowitą ochronę urządzenia przed uszkodzeniem.

W przedsprzedaży możemy nabyć bardzo ciekawy smartfon z dobrą specyfikacją. Podstawową zaletą Oppo Reno3 Pro jest podwójny aparat frontowy, złożony z głównego obiektywu o rozdzielczości 44 Mpx. W przeciwieństwie do wariantu 5G, Reno3 Pro posiada płaską taflę szkła na froncie. Za pracę smartfona ma odpowiadać procesor MediaTek Helio P95, wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Smartfon ma posiadać także szybkie ładowanie 30W.

Oppo Reno3 Pro będzie ciekawym smartfonem, a do jego premiery pozostało już niewiele czasu.

