Jednym z pierwszych smartfonów, który przyczynił się do obecnego trendu frontów pokrytych w całości wyświetlaczem, był Oppo Find X. Z niecierpliwością wyczekujemy następcy tego modelu. Poznaliśmy datę jego premiery, która została nieco przesunięta.

Oppo Find X był jednym z najciekawszych smartfonów 2018 roku. Smartfon rozpowszechnił pomysł na pokrycie całego frontu wyświetlaczem. Był także jednym z pierwszych smartfonów, w którym zastosowano aparat wysuwany z obudowy. W połączeniu z pięknym wykonaniem Find X przykuwał wzrok wielu osób i zdobył ogromną rzeszę fanów.

W chwili obecnej wyczekujemy jego następcy – Oppo Find X2. Jego premiera miała mieć miejsce 22 lutego podczas targów MWC. Niestety, zostały one odwołane, a co za tym idzie Find X2 poznamy póżniej. Do sieci trafiło zaproszenie, w którym producent zdradził nową datę premiery smartfona. Find X2 poznamy już… 6 marca. Do tej pory wiemy, że Find X2 doczeka się również swojego mocniejszego brata – Find X2 Pro. Póki co informacje o wnętrzu smartfona dotyczą podstawowej wersji Find X2. Ten będzie kontynuował trend na wysoki współczynnik zagospodarowania frontu ekranem. Znajdziemy w nim wyświetlacz 6,5 cala o rozdzielczości QHD+ i matrycą AMOLED. Front pokryje szkło Gorilla Glass 6. Sercem smartfona będzie najmocniejszy procesor Snapdragon 865 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB dysku na dane użytkownika. Smartfon zasili bateria o pojemności 4065 mAh.

Aparat główny będzie się opierać na głównym obiektywie od Sony o rozdzielczości 48 Mpx. Najnowszy moduł posiada technologię dookólnego ustawiania ostrości, co oznacza dwa razy szybszy rezultat i lepszy niż w przypadku obecnej technologii Dual Pixel.

Oppo Find X2 to jedno z najbardziej wyczekiwanych urządzeń tego roku. Do premiery pozostało już tylko kilkanaście dni.

