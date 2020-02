Zakupy w Google Play Store za pieniądze od Google

Tydzień temu dokonałem swojego pierwszego zakupu w Google Play Store. Nie płaciłem kartą, kodem, ani innym typowym środkiem płatności. Środki na zakup icon pack’a Flight pochodzą z programu Google Opinion Rewards.

Co to takiego?

Google Opinion Rewards to program nagród, które otrzymujemy w zamian za wypełnianie ankiet. Ankiety składają się średnio z 1-5 pytań, w zależności od naszych odpowiedzi. Gigant z Mountain View chce się od nas dowiedzieć wielu różnych rzeczy, dzięki którym poszerzy swój pogląd na pewne statystyki. Przykładowe pytania, które się pojawiały dotyczyły np. tego czy kupiliśmy którąś z wymienionych konsol, który film na YouTube naszym zdaniem powinien być proponowany po obejrzeniu jednego z oglądanych przez nas filmów etc. Ankietę do wypełnienia według Google powinniśmy dostawać raz w tygodniu, chociaż ja dostawałem takie średnio co 3-4 dni. Przy okazji pojawienia się nowej ankiety do wypełnienia dostajemy powiadomienie.

Każdemu z nas zdarzało się trafiać na szybkie ankiety wyświetlane podczas korzystania z różnych usług Google np. Przed rozpoczęciem filmu na YouTube. Takie pytania zadawane użytkownikom w niespodziewanych miejscach bardzo często bywają pomijane. Część użytkowników zaznacza losowe odpowiedzi, aby szybko pozbyć się ankiety sprzed oczu. Takim sposobem wyniki ankiet nie zawsze są zgodne z rzeczywistością.

Po co wypełniać ankiety?

Google Opinion Rewards to aplikacja, która jest stworzona do takich ankiet, dlatego ich obecność nie powinna przynosić irytacji i niechęci użytkowników. Co więcej, zachęcić użytkowników do wypełniania ankiet mają zachęcić nagrody w postaci środków do Google Play Store. Za wypełnienie jednej ankiety możemy dostać od $0,10 do maksymalnie $1. U nas w Polsce jest to przedział od 0,40zł do maksymalnie 4zł. Haczykiem pozostaje jedynie fakt, że otrzymane środki możemy wykorzystać jedynie w Google Play Store. Możemy kupić gry, aplikacje, icon packi, filmy, muzykę, książki itd. Pamiętajcie, że wasze środki przepadną jeżeli nie wykorzystacie ich w ciągu 1 roku. Oczywiście fakt otrzymania takiego wynagrodzenia za ankiety nie sprawi, że wszyscy użytkownicy będą szczerze odpowiadali na pytania. Warto jednak pamiętać, że skoro gigant z Mountain View płaci nam za wypełnianie ankiet to zapewne bardzo mu zależy na feedback’u użytkowników, aby wiedział jak dalej powinien rozwijać swoje usługi.

Google Opinion Rewards_3



Google Opinion Rewards_4



Moje doświadczenie

Od 23 Stycznia do 19 Lutego 2020 zebrałem łącznie 12,13zł, z czego niecałe 10zł wydałem na icon pack Flight. Może nie brzmi to jak coś wielkiego, ale jest to zachęcające jeśli pomyślimy, że to nagroda za dosłownie kilka kliknięć co kilka dni. Program Opinion Rewards istnieje już od kilku lat, ale jego działalność ogranicza się do niewielkiej liczby państw. Polska do tego grona dołączyła dopiero jakiś miesiąc temu.

Źródło: własne