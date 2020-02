Prezes Nubia, Ni Fei, buduje coraz ciekawszą otoczkę wokół Red Magic 5G. Właśnie potwierdził, że nowy smartfon będzie miał opcję 16 GB LPDDR5 RAM. Została ona zapowiedziana już na początku miesiąca, podobnie jak fakt, że wszystkie jednostki Red Magic 5G będą standardowo wyposażone w pamięć RAM LPDDR5.

Nowy wyciek pokazuje nam zrzut ekranu z urządzenia i jego część poświęconą telefonowi, w której możemy również dostrzec więcej jego kluczowych funkcji, zaczynając od chipsetu Snapdragon 865 wraz z modemem X55 dla łączności 5G. Inne godne uwagi funkcje to 256 GB pamięci, ale możemy również zauważyć, że telefon działa na Androidzie 10 z nakładką Redmagic OS.

redmagic

Patrząc na pasek powiadomień, dostrzegamy dwie interesujące ikony – wentylator i tryb 144 Hz. Pierwszy prawdopodobnie wskazuje, kiedy działa wbudowany wentylator telefonu, a drugi wskazuje, kiedy włączony jest tryb wysokiej częstotliwości odświeżania.

Red Magic 5G miał zostać ogłoszony na MWC, ale biorąc pod uwagę odwołanie tego wydarzenia, zostanie on ukazany w Chinach w terminie, który ma zostać jeszcze potwierdzony. Co sądzicie o telefonie od Nubii? Będzie on wart naszej uwagi?

Źródło: https://www.gsmarena.com