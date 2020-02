11 bit studio to polska firma, która na przestrzeni kilku ostatnich lat miała okazję wydać kilka ciekawych tytułów. Swoją przygodę z tworzeniem tytułów growych zaczynała od bardzo popularniej później serii gier Anomaly, która była odwróconym trybem tower defence, później twórcy mieli okazję tworzyć znacznie większe gry jak chociażby świetnie przyjęty This War of Mine, a nieco później Frostpunk. Większość z tych tytułów o premierze na dużych platformach pojawiała się na mobilnych urządzeniach. Za wyjątkiem Frostpunka, tutaj na szczęście sytuacja może się zmienić.

Pierwszych oficjalnych, konkretnych informacji na temat konwersji Frostpunka na Androida czy iOS są na razie owiane tajemnicą. Wiemy w sumie tylko tyle, że 11 bit studio najpewniej powierzy/powierzyło to zadanie zewnętrznemu studio, które ma odpowiednio grę przygotować. Jak to będzie wyglądało w rzeczywistości najpewniej przekonamy się za jakiś czas, gdy 11 bit studio pochwali się już oficjalnie bardziej konkretnymi danymi dotyczącymi Frostpunka na system sygnowany zielonym robocikiem czy nadgryzionym jabłkiem.

Frostpunk to zdecydowanie najbardziej rozbudowana produkcja pod względem samego gameplay’u ze wszystkich, które do tej pory wydało 11 bit studio. Czy wszystkie elementy rozgrywki zostaną przeniesione, czy gra odpowiednio zostanie skrócona czy uproszczona przekonamy się za jakiś czas, ale z drugiej strony wszystkie dotychczasowe konwersje 11 bit studio na Androida i iOS w żaden sposób nie upraszczały gameplay’u, więc liczę, że w przypadku Frostpunka będzie bardzo podobnie.

