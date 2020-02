Chińska marka Oppo w Polsce zyskuje co raz szerszą rzeszę fanów. Producent dostarcza na rynek nowe ciekawe modele, które potrafią przyciągnąć uwagę klienta. Dziś poznaliśmy kolejny model chińskiego producenta.

Oppo wkroczyło do Polski stosunkowo niedawno, a zatem nazwa firmy nadal brzmi egzotycznie. Nie świadczy to jednak o wielkości marki – Oppo to jeden z pięciu największych producentów smartfonów na świecie. Estetyka i ciekawy design to jeden z wielu czynników, które mogą zachęcić klientów do wyboru ich smartfonów. Znajdziemy tutaj wysuwany frontowy aparat w kształcie płetwy rekina, ciekawy design pleców itp.

Oppo zatem ma w zanadrzu ciekawe smartfony. Dziś na rynek indonezyjski trafił nowy model – Oppo A31. Jest to smartfon ze średniej półki cenowej, który ma spore szanse przy konkurencji z bardziej popularnymi propozycjami.

Ekran smartfona ma przekątną 6,5 cala w proporcjach 20:9, a jego rozdzielczość to HD+. Ma on klasyczny design – połączenie podbródka i wcięcia w kształcie kropli. A31 będzie dostępny w kolorach Mystery Black i Fantasy White. Na tyle urządzenia umieszczono czytnik linii papilarnych.

Procesor zastosowany w tym modelu to MediaTek Helio P35. Układ ten jest wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Aparat główny jest potrójny – główny obiektyw ma rozdzielczość 12 Mpx. Dodatkowe dwa moduły to czujnik głębi i obiektyw macro, każdy o rozdzielczości 2 Mpx. Z przodu natomiast umieszczono aparat 8 Mpx.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie przykrytym nakładką ColorOS 6.1. Interfejs jest kolorowy i pełen przydatnych funkcji. Bateria zastosowana w smartfonie ma pojemność 4230 mAh i ładujemy ją niestety za pomocą portu MicroUSB. A31 posiada także gniazdo słuchawkowe, Bluetooth 5.0 i radio FM. Taki średniopółkowy smartfon można kupić za 2 599 rupii indonezyjskich (około 190 dolarów). Nie wiadomo jednak czy smartfon trafi do międzynarodowej sprzedaży.

Oppo A31 to ciekawy model, który mógłby zdobyć sporą popularność w Polsce.

