Smartfony Pixel od Google są obecnie niezbyt popularne i niezbyt często zobaczymy je w rękach użytkowników. Nazywane przez wielu „iPhone’y na Androidzie” wykorzystują w pełni potencjał systemu operacyjnego od Google. Porozmawiajmy zatem o wyglądzie najnowszego modelu.

Google w swoich smartfonach z serii Pixel ukazuje moc systemu Android. Dzięki czystemu interfejsowi i częstym aktualizacjom smartfony te, za sprawą wysokiej wydajności i szybkości działania, zyskały przydomek „iPhone’y na Androidzie”.

Od dwóch lat najnowsze Pixele są jednak wyśmiewane z powodu kontrowersyjnego designu. W modelu Pixel 3 XL zobaczyliśmy najpewniej najbrzydszy w historii smartfonów notch – był on ogromny i do tego kanciasty. W efekcie smartfon spotkał się z ogromną krytyką i wyśmiewaniem. W 2019 roku Google posłuchało głosów krytyków i pozbyło się notcha – niestety poprzez klasyczne pogrubienie ramki. W efekcie smartfon wygląda jak sprzed dwóch-trzech lat, a kładąc go np. obok Samsunga Galaxy Note10+ wygląda przestarzale.

W tym roku producent najprawdopodobniej popracuje nad designem najnowszych modeli. Mamy dopiero luty, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby porozmawiać o wyglądzie nadchodzącego Pixela 5 XL. W roku 2020 modne w smartfonach będą tzw. wyspy, czyli kwadratowe obudowy wokół aparatów. Trend ten zapoczątkowało Apple w swoich najnowszych iPhone’ach z serii 11. Google Pixel 4 XL również posiadał takowe rozwiązanie.

Do sieci trafił jednak render rzekomo ukazujący tył Pixela 5 XL. Uwagę przykuwa tutaj bardzo ciekawy pomysł na wyspę wokół aparatów. Ma ona zaokrąglony kształt, umieszczona została na środku urządzenia i sięga górnej jego krawędzi. Według mnie wygląda to bardzo ładnie i będzie ciekawym wyróżnikiem smartfona od Google. Dodatkowym plusem jest obecność trzech obiektywów, a zatem Pixel 5 XL zyska dodatkowy moduł, najpewniej szerokokątny.

Pixel 5 XL zapowiada się zatem na bardzo ciekawy smartfon, a jego tył będzie wyglądać bardzo ładnie.

Źródło: gsmarena.com