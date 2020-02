Wczoraj (13.02.2020) Xiaomi pokazało swoje nowe flagowce – Xiaomi Mi 10 i jego brata Xiaomi Mi 10 Pro. Chiński gigant chciał zaprezentować w Europie urządzenia dzień przed targami MWC 2020 w Barcelonie, ale impreza została odwołana. Prezentacja urządzeń w Europie odbędzie się w późniejszym terminie, jednak premiera w Chinach zdradziła nam wszystko. Nie pozostało nam nic innego jak rzucić okiem na specyfikację!

Ekran

Xiaomi po raz pierwszy zdecydowali się na zakrzywiony ekran w swoim flagowcu. Rozpoczęty przez kilka gamingowych smartfonów i OnePlus’a 7 Pro trend na wyświetlacze z wysokim poziomem odświeżania przeniesie się na wiele tegorocznych flagowców. Do tych flagowców należą nowe Mi 10, których 6,67″ ekran odświeża się w 90Hz. Wyświetlacz wykonano oczywiście w technologii AMOLED, a jego rozdzielczość to 1080×2340, co daje 386ppi. Kontrast to 1:5000000, a jasność ekranu to 800 nitów, ale w razie potrzeby może być podbita do 1120 nitów. Podobnie jak w poprzedniku, pod ekranem znajduje się optyczny czytnik linii papilarnych. Tak jak wskazywały przecieki, w lewym górnym rogu znajdziemy otwór na frontowy aparat, ma on średnicę około 4mm.

specyfikacja

Za wydajność odpowiada najnowszy, ośmiordzeniowy procesor Qualcomma, Snapdragon 865 z układem graficznym Adreno 650. Chipset jest wykonany w 7nm procesie litograficznym i ma na pokładzie także dedykowany modułem 5G – Snapdargon X55 Pamięci RAM w obu wersjach mamy do wyboru 8GB lub 12GB typu LPDDR5, a pamięci masowej typu UFS 3.0 jest 128GB lub 256GB dla Mi 10 i 256GB lub 512GB dla Mi 10 Pro. Specyfikację dopełniają takie szczególiki jak wsparcie WiFi 6 (IEEE 802.11ax), Bluetooth 5.1 czy 8×8 MU-MIMO. Urządzenie zostało wyposażone system rozprowadzania ciepła o powierzchni 3000mm². Nowe flagowce Xiaomi pracują pod kontrolą Androida 10 z nakładką MIUI 11.

bateria

Kwestia baterii nieco różni się między modelami. Xiaomi Mi 10 oferuje 30W ładowanie przewodowe, 30W bezprzewodowe i 10W ładowanie zwrotne. Ładowany przez port USB C 3.2 akumulator ma pojemność aż 4780mAh, co jest wielkim skokiem od zeszłorocznego Mi9, którego akumulator miał zaledwie 3300mAh. Xiaomi Mi 10 Pro ma na pokładzie nieco mniejszy akumulator, choć wciąż spora, bo jej pojemność to 4500mAh. Flagowiec w wersji Pro wspiera ładowanie przewodowe 50W, bezprzewodowe 30W i zwrotne 10W.

aparat

Przechodząc do obiektywy mamy ich 4 + 1 frontowy. Oba modele posiadają główny obiektyw 108Mpix ISOCELL Bright HMX, znany z Xiaomi Mi Note 10. Jest to starszy brat 108Mpix obiektywu z nowych Galaxy S20, ale tak samo jak on, pozwala na nagrywanie video w rozdzielczości 8K (7680×4320). Omawiany obiektyw wykorzystuje technologię Tetracell, która łączy 4 pixele w 1, co pozytywnie wpływa na jakość zdjęcia. Obiektyw wspiera EIS i OIS, czyli elektroniczną i optyczną stabilizację obrazu. Różnica między modelem z i bez “Pro” to ilość soczewek w głównym obiektywie. Mi 10 ma ich 7, a Mi 10 Pro ma 8.

Pozostałe obiektywy w Mi 10 to szerokokątny 13Mpix; f/2.4, makro 2Mpix; f/2.4, sensor głębi 2Mpix; f/2.4. Teleobiektywu zabrakło, ale znajdziemy go – a nawet 2- w wersji Pro. Reszta obiektywów w Mi 10 Pro jest inna niż w standardowym Mi 10. Wygląda to tak: Super teleobiektyw 8Mpix; f/2.0 z hybrydowym zoomem 8x, teleobiektyw 12Mpix; f/2.0 i szeroki kąt 20Mpix; f/2.2. Oba modele posiadają taki sam obiektyw frontowy, 20Mpix; f/2.2.

Ceny

Nie wiadomo w jakich cenach urządzenia będą dostępne w Europie, chińskie ceny prezentują się następująco: