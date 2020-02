Można byłoby rzec – wreszcie! To, że od dłuższego czasu mówi się o tym, że w Polsce limit transakcji bezgotówkowych kartą bez PINu ustalony jest na poziomie 50 zł jest zdecydowanie za niski jakoś niekoniecznie przyśpieszyło proces wdrażania nowych ustaleń i zmian. Niestety w sektorze bankowym i zresztą wielu innych to wszystko po prostu bardzo długo trwa i w większości zmian decyzje muszą zapadać na wielu szczeblach przez co nie ma magicznego guzika, który automatycznie włączyłby nowe limity na kartach.

Na tle zachodnich krajów nasze limity są śmiesznie niskie, wielu mówi, że to bezpiecznie dla nas samych i nie warto ich podnosić. Cóż jeśli jakiś złodziej nas chce okraść i jest na tyle sprytny, że ma już dane naszej karty to dla niego nie zrobi większej różnicy czy będzie limit na karcie 50 zł czy 100 zł i tak wyczyści nam konto do zera. Aktualnie limity obowiązują już od niespełna 10 lat, to szmat czasu, zakładając że nasze zarobki na przestrzeni ostatniej dekady wzrosły znacząco aktualne limity nie są adekwatne do sytuacji w Polsce.

Krótki rys historyczny, projekt o zmianach narodził się już kilka lat temu, jednak by wszystko mogło funkcjonować jak należy pierwszy musiał się zgodził nasz Narodowy Bank Polski, tutaj taka zgoda już jest dla dwóch najważniejszych wydawców kart w Polsce czyli Visa i Mastercard. Ten pierwszy wyznaczył termin rozpoczęcia wdrażania nowego limitu na 17 lipca bieżącego roku, jednak to nie oznacza, że w ten dzień będziemy mogli zapłacić już bez PINu za transakcje do 100 zł. Wówczas proces zostanie uruchomiony dla firm obsługujących terminale płatnicze, więc tak właściwie przy dobrych wiatrach możliwe, że pod koniec roku pierwsi szczęśliwcy zapłacą zapłacą w tych kwotach bez PINu. Posiadacze kart podpiętych do Google Pay najpewniej nowość zobaczą wcześniej, ale to przez biometrię, która już w tym momencie bardzo dobrze sprawuje się na iOS i Apple Pay.

Co sądzicie o najnowszych zmianach? Czy nowe limity mają sens w Polsce? Dajcie znać czy korzystacie na co dzień z Google Pay czy Apple Pay.

Źródło: wirtualnemedia.pl