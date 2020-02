Twórcy Wiedźmina mimo iż od dłuższego czasu nie wydali dużej gry typu AAA mogą święcić tryumfy, a to za sprawą kilku rzeczy. Po pierwsze dzięki serialowi Wiedźmin zainteresowanie marką i grą Wiedźmin 3 Dziki Gon było większe nawet niż podczas samej premiery produkcji, która miała miejsce 5 lat temu. Przez co Wiedźmin 3 mimo iż ma już swoje lata sprzedaje się świetnie, co odbija się finalnie na wzroście wartości spółki na giełdzie, która dniem za dniem bije nowe rekordy. Drugą wielką mocą napędową CDProjekt RED zdecydowanie jest Cyberpunk 2077, który mimo przesunięcia premiery we wszystkich najważniejszych rankingach na najbardziej oczekiwaną grę 2020 roku jest w top 3. Ostatnim elementem, który może wpływać korzystnie na całą firmę jest Gwint, który może wśród gier typu free to play nie radzi sobie świetnie, ale podbija serca graczy, a rozwój tej marki dla warszawskiej firmy jest bardzo ważny, czego dowodem jest chociażby wejście na kolejną platformę mobilną czy Androida.

W ubiegłym roku mogliśmy zagrać w Gwinta na iOS, produkcja ciepło została przyjęta przez graczy i tchnęła drugie życie w produkcję warszawskiego studia. Myślę, że podobnie może stać się w przypadku wersji przygotowanej z myślą o systemie sygnowanym zielonym robocikiem. Ta oficjalnie ma pojawić się w sklepie Google Play już 24 marca, a teraz możecie zapisać się do produkcji w sklepie Google Play. Dzięki temu otrzymacie specjalny, unikatowy portret. Możecie to zrobić przechodząc pod ten link.

Czekacie na Gwinta na Androida? Dajcie znać w komentarzach pod newsem.

Źródło: pocketnow.com