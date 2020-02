Niewiele platform czy to social media czy stron internetowych może się pochwalić takimi wynikami. W 2014 roku WhatsApp został dosyć niespodziewanie wykupiony przez Facebooka z 500 milionami użytkownów. Jednak dopiero wówczas rozpoczął się prawdziwy przyrost użytkowników i rozrost WhatsAppa.

Według statystyk, które są udostępniane przez samą platformę na początku, gdy firma Marka Zuckerberga przejmowała komunikator mogła się pochwalić 500 milionami użytkowników. Późniejszy wzrost był tylko jeszcze większy. W 2016 roku mieliśmy już miliard użytkowników by w 2018 roku było ich już 1,5 miliarda. Liczby te robią ogromne wrażenie, a wygląda na to, że przyrost nadal jest na podobnym poziomie i kwestią kolejnych dwóch lat, a może krócej jest dodanie nowych 500 milionów. Konkurencja o podobnych zasięgach w tym momencie praktycznie nie istnieje, jedynie chińskie platformy mają szansę na szybki przyrost użytkowników, ale są one zdecydowanie bardziej hermetyczne od Facebooka czy właśnie WhatsAppa. Nie mamy pełnych statystyk co do ilości użytkowników WhatsAppa w Polsce, jednak myślę że mimo wszystko ten jest zdecydowanie mniej popularny chociażby od Facebooka czy Instagrama.

