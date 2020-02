Do tej pory przełom lutego i marca był istnym świętem dla fanów mobilnych technologii. Raz do roku odbywały się bowiem w tym terminie największe targi poświęcone smartfonom, tabletom czy smart home. Podsumowując takie imprezy często używałem zwrotu „targi, targi i po targach”, tym razem mogę go użyć tak właściwie jeszcze przed oficjalnym ich rozpoczęciem.

Niestety dla fanów mobilnych technologii włodarze Mobile World Congress w Barcelonie postanowili tegoroczną edycję targów odwołać, powód jest poważny i dotyczy bezpieczeństwa odwiedzających i wystawców, a większość mediów od kilku tygodni codziennie porusza ten temat – koronawirus. To, że targi stoją pod znakiem zapytania mogliśmy się domyślać już od pewnego czasu. Ci z Was, którzy śledzą portale o mobilnych technologiach wiedzieli, że kolejne firmy wycofują się z targów między innymi Sony, Nokia. Jednak mimo wszystko myślałem, że problem nie jest na tyle poważny by zamykać taką imprezę w tym roku. Finalnie taki poziom bezpieczeństwa wszystkim wyjdzie na dobre. Na targi Mobile World Congress przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a duża część z nich pochodzi z Azji, co może być dodatkowych wektorem przenoszenia wirusa w Europie.

Myślę, że wszystkie te nowości, które miały być zaprezentowane na samych targach i tak w niedalekiej przyszłości będziemy mogli oficjalnie poznać. Producenci już teraz zapowiadają prezentacje online, dzięki czemu każdy będzie mógł śledzić co dzieje się na targach bezpiecznie z własnej kanapy czy biura.

Źródło: phonearena.com