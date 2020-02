Galaxy Unpacked 2020 – Flagowce, składak i słuchawki!

Organizowany co roku w lutym event Samsunga – Galaxy Unpacked – służy prezentacji nowości, które koreański gigant przygotowywał przez ostatni rok. W centrum zainteresowania standardowo znajdują się nowe smartfony z serii Galaxy S. W tym roku, podobnie jak w 2019 Samsung pokazał 3 modele z tej linii. Przyjrzyjmy im się bliżej!

Galaxy S20

Ekran AMOLED; 6,2”; 1440×3200 (9:20); 120Hz

Samsung Exynos 990 / Qualcomm Snapdragon 865

8GB RAM (wersja 4G i 5G z Exynosem) / 12GB RAM (wersja 5G ze Snapdragonem) typu LPDDR5

128GB ROM typu UFS 3.0

Bateria 4000mAh; szybkie ładowanie 25W; ładowanie indukcyjne 15W; ładowanie zwrotne 9W

Android 10 z OneUI 2.0

Galaxy S20+

Ekran AMOLED; 6,7”; 1440×3200 (9:20); 120Hz

Samsung Exynos 990 / Qualcomm Snapdragon 865

8GB RAM (wersja 4G) / 12GB RAM (wersja 5G) typu LPDDR5

128GB ROM (wersja 4G) / 128/256/512GB ROM (wersja 5G) typu UFS 3.0

Bateria 4500mAh; szybkie ładowanie 25W; ładowanie indukcyjne 15W; ładowanie zwrotne 9W

Android 10 z OneUI 2.0

Galaxy S20 Ultra

Ekran AMOLED; 6,9”; 1440×3200 (9:20); 120Hz

Samsung Exynos 990 / Qualcomm Snapdragon 865

12/16GB RAM typu LPDDR5

128/256/512GB ROM typu UFS 3.0

Bateria 5000mAh; szybkie ładowanie 45W; ładowanie indukcyjne 15W; ładowanie zwrotne 9W

Android 10 z OneUI 2.0

Konkrety o Galaxy S20 Series

Suchą specyfikacją nie będziemy tu zajmować, powiedzmy sobie jakie nowe możliwości dają nam nowe flagowce Samsunga, skoro ceny wyglądają tak, a nie inaczej. Jedną z najbardziej dostrzegalnych zmian jest nowy układ obiektywów aparatu, które znajdują się na prostokątnych wysepkach. Ciekawostką jest to, że Obiektywy po raz pierwszy od czasu pierwszego Galaxy S nie znajdują się na środku, tylko w lewy górnym rogu. Nie lokalizacja obiektywów jest tu jednak najważniejsza, a to co one oferują. Galaxy S20 posiada 3 podstawowe obiektywy + 1 przedni:

Główny – 12Mpix; f/1.8; OIS

Szerokokątny – 12Mpix; f/2.2; 120°

Teleobiektyw – 64Mpix; f/2.0; Zoom x3 Hybrydowo-Optyczny; “Space Zoom” x30 cyfrowy

Frontowy – 10Mpix; f/2.2

Kwestia Galaxy S20+ wygląda identycznie, z tą różnicą, że wersja z “+” posiada sensor ToF 3D, do mierzenia głębi. Taki sam sensor posiada Galaxy S20 Ultra, ale pozostałe obiektywy się różnią. Zestaw obiektywów w najwyższym modelu Galaxy S20 Ultra prezentuje się następująco:

Główny – 108Mpix; f/1.8 – ISOCELL Bright HM1

Szerokokątny – 12Mpix; f/2.2; 120°

Teleobiektyw – 48Mpix; f/3.5 – peryskopowy

Frontowy – 40Mpix; f/2.2

Tegoroczne Samsungi serii Galaxy S20 jako pierwsze smartfony pozwalają na nagrywanie filmów w rozdzielczości 8K – 7680×4320 przy 24fps. Modele S20 i S20+ wykorzystują do tego 64Mpix teleobiektyw, co oznacza, że nasze video 8K będzie wyraźnie przybliżone. Galaxy S20 Ultra do nagrywania w 8K wykorzystuje swój główny obiektyw 108Mpix, który zapewnia na znacznie większy kąt widzenia niż teleobiektyw w niższych modeli.

Matryca w głównym obiektywie 108Mpix w Galaxy S20 Ultra jako pierwsza łączy 9 sąsiadujących pixeli w 1, efektem czego jeden pixel dostaje więcej światła. A końcowy efekt wychodzi na zdjęciu 12Mpix. Dotychczasowe obiektywy 48Mpix oraz 64Mpix łączyły “tylko” 4 pixele. Więcej o tej matrycy pisałem tutaj.

Kolejna nowość także dotyczy aparatów. Tegoroczne flagowce Koreańczyków pozazdrościły zeszłorocznemu Huawei P30 Pro, który oferuje 5-krotny zoom optyczny, 10-krotny hybrydowy i 50-krotny cyfrowy. Galaxy S20 i S20+ oferują 3-krotny zoom hybrydowy i 30-krotny zoom cyfrowy. Nie wyprzedzili tu Huawei’a, ale zrobili to w Galaxy S20 Ultra. Najwyższy model posiada 4-krotny zoom cyfrowy, 10-krotny zoom hybrydowy i aż 100-krotny zoom cyfrowy.

Następna nowość wciąż trzyma się blisko aparatów, ale dotyczy już samej aplikacji. Pojawiła się tam opcja o nazwie “Single take”. Polega ona na tym, że AI analizuje nasz kadr przez około 10 sekund i sam decyduje w jakich momentach najlepiej nagrać video, a kiedy zrobić zdjęcie, tak, aby efekty były jak najlepsze.

Ceny i dostępność

Galaxy S20 dostępny jest w 3 wersjach kolorystycznych: Cosmic Gray, Cloud Pink i Cloud Blue, a jego ceny zaczynają się od $999, a w Polsce od 3949 złotych.

Galaxy S20+ dostępny jest w kolorach Cosmic Black, Cosmic Gray oraz Cloud Blue. Ceny zaczynają się od $1199, a Polskie ceny zaczynają się od 4399 złotych.

Galaxy S20 Ultra dostępny jest w wersjach Cosmic Black, Cosmic Grey, a ceny zaczynają się od $1399, a w Polsce od 5999 złotych.

Przedsprzedaż trwa od 11 Lutego, a smartfony trafią do normalnej sprzedaży 13 marca 2020.

Galaxy Z Flip

Z Flip jest wyczekiwanym składakiem, który miał być tym bardziej dopracowanym Foldem. Bezpośredni konkurent dla nowej Motoroli RAZR po rozłożeniu ma wielkość typowego smartfona. Dwukrotnie mniejszy prostokątny smartfon po złożeniu zajmuje mało mniejsza. Smartfon przywodzi na myśl dawne telefony z klapką, które rozłączały połączenie po zamknięciu klapki. Galaxy Z Flip jest pierwszym składakiem, którego ekran jest z cienkiego i wytrzymałego szkła UTG (Ultra Thin Glass), a nie plastikowy. Specyfikacja nowego składaka prezentuje się tak:

Główny ekran AMOLED 6,7″; 1080×2636

Dodatkowy ekran AMOLED 1,1″; 300×112

Qualcomm Snapdragon 855+

8GB RAM typu LPDDR4X

256GB ROM typu UFS 3.0

2 baterie (2375mAh + 925mAh); szybkie ładowanie 15W; ładowanie indukcyjne 12W; ładowanie zwrotne 9W

Android 10 z OneUI 2.0

Samsung twierdzi, że zawias Hideaway Hinge, który można rozłożyć pod wieloma kątami jest w stanie wytrzymać 200 tysięcy złożeń i rozłożeń. Częściowo rozłożony Z Flip stwarza wiele dodatkowych możliwości, wykorzystanych w oprogramowaniu. Możemy np. wygodniej robić selfie lub korzystać z usługi Google Duo bez użycia rąk. Składany ekran umożliwia wygodne korzystanie z trybu dzielonego ekranu. Dodatkowy ekran znajduje się obok zewnętrznych obiektywów aparatu. Może on wyświetlać powiadomienia, godzinę, datę czy stan baterii. Możemy także kliknąć powiadomienie, co po otworzeniu smartfona przekieruje nas do wybranej treści. Jeśli chodzi o aparat, to mamy tu 2 obiektywy na zewnątrz i jeden w dziurze na głównym ekranie.

Główny – 12Mpix; f/1.8; OIS

Szerokokątny – 12Mpix; f/2.2; 123°

Frontowy – 10Mpix; f/2.4

Przedsprzedaż trwa od 11 Lutego do 20 Lutego 2020. Normalna sprzedaż rozpocznie się 21 Lutego 2020. Urządzenie jest dostępne w kolorze czarnym i fioletowym w cenie $1,380, oficjalna cena w Polsce to 6600zł.

Galaxy Buds+

Galaxy Buds+ to nieco odświeżone słuchawki bezprzewodowe, których świeżość jest nieco zbyt umiarkowana, by na miejscu “+” stała “2”. Zaczynając od Designu, ten nie zmienił się znacząco. Przetworniki podobnie jak w poprzedniku są dziełem firmy AKG. Nowe Budsy dostały trzeci mikrofon, który ma który ma ulepszyć jakość rozmów. Lepsza energooszczędność przekłada się na 11 godzin pracy na baterii. Dodatkowe 11 godzin ma zapewnić ładujący Case. Samsung twierdzi, że 3-4 minutowe ładowanie słuchawek w case’ie przy użyciu funkcji Power Share w jednym z nowych lub zeszłorocznych flagowców Samsunga zapewni 1 godzinę działania słuchawek. Koreański producent postanowił w tym roku bardziej powalczyć o użytkowników systemu iOS i udostępnił w App Storze aplikację Galaxy Wearable. Pozwoli ona na lepsze dostosowanie ustawień słuchawek do swoich upodobań. Samsung postawił także na nawiązanie współpracy ze Spotify, efektem czego jedno stuknięcie w obudowę słuchawki natychmiastowo rozpocznie streaming muzyki ze Spotify.

Słuchawki Galaxy Buds+ dostępne są przedsprzedaży od 11 Lutego do 8 Marca 2020 w trzech wersjach kolorystycznych: Czarne, Białe i Niebieskie. Cena słuchawek to $149, a Polska cena nie jest jeszcze znana. Zamawiając w przedsprzedaży Samsunga Galaxy S20+ lub Galaxy S20 Ultra otrzymamy białe słuchawki Galaxy Buds w gratisie.