Nadchodząca premiera nowych flagowców od Xiaomi, była jednym z wielu eventów, które zostały zakłócone przez chińskiego koronawirusa. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, Xiaomi wysłało zaproszenia na premierę smartfonów z serii Mi. Odbędzie się ona 23 lutego na targach MWC w Barcelonie.

Początkowo wskazywano na kampanię przedsprzedażową Mi 10 Pro, która miała ruszyć 10 lutego (to jest dzisiaj). Dopiero potem miała odbyć się premiera obu smartfonów dnia 13 lutego. Mówiono, że rzeczywista sprzedaż rozpocznie się 14 lutego i 18 lutego, odpowiednio Mi 10 i Mi 10 Pro.

Oficjalne konto Xiaomi Weibo również wypuściło kilka banerów, potwierdzając wspomniane wydarzenie 13 lutego, a także jego charakter „transmisji online na żywo”, dodając ponadto, że była to trudna decyzja. Tak więc, mimo że mamy co najmniej dwie oficjalne daty, wydaje się to w najlepszym razie miękkim harmonogramem, biorąc pod uwagę okoliczności. Jeden z dwóch obrazów Weibo potwierdza pamięć UFS 3.0 dla co najmniej jednego z telefonów Mi 10, co dobrze wiedzieć.

ufs

Niezależnie od ostatecznego harmonogramu wydania, plotki i wycieki wydają się rosnąć zarówno pod względem głośności, jak i jakości. Niedawno para Mi 10 została zauważona na banerze promocyjnym, oferując dobre, wszechstronne spojrzenie na projekt. Wskazówki dotyczące zarówno Snapdragona 865, jak i aparatu 108MP rzucane są na lewo i prawo. Większość źródeł wydaje się zgadzać, że zarówno warianty podstawowy, jak i Pro otrzymają nowy obiektyw o wysokiej rozdzielczości Samsunga i być może także moduł powiększenia 5x, z którego mamy już kilka zdjęć. Mówi się, że większy Pro ma także 6,4-calowy panel OLED FullHD +, 120 Hz, do 16 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5 i akumulator o pojemności 5250 mAh, z szybką ładowarką 66 W i pełnym czasem doładowania wynoszącym zaledwie 35 minut. A Wy, czekacie na premierę nowych Mi? Dajcie znać w komentarzu.

Źródło: https://www.gsmarena.com