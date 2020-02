LG G8X ThinQ Dual Screen

Rok 2020 bez wątpienia będzie czasem rozwoju smartfonów ze składanym ekranem. Aktualnie w polskich sklepach znajdziemy jedynie Samsunga Galaxy Fold, lecz tych propozycji będzie przybywać. Już niedługo w sprzedaży pojawi się Motorola RAZR, a w najbliższym czasie poznamy np. Galaxy Z Flip.

Do naszej redakcji trafił LG G8X ThinQ wraz z Dual Screen – jest to swego rodzaju perełka, której koncept po bliższemu przyjrzeniu wydaje się być bardzo przemyślany. Sprawdźmy zatem jak LG poradziło sobie z zadaniem stworzenia „składanego” smartfona.

LG G8X ThinQ

Zawartość pudełka i specyfikacja

Na początku należy zaznaczyć, że LG G8X ThinQ jest sprzedawany oficjalnie z dołączonym DualScreen’em. Taki zestaw ma być odpowiedzią producenta na smartfony ze składanym ekranem – tutaj LG stworzyło po prostu dwa osobne wyświetlacze.

Na początek przyjrzyjmy się pierwszej części zestawu, która zawiera sam smartfon. Dociera on do klienta w czarnym minimalistycznym pudełku ozdobionym jedynie przez nazwę smartfona. Poza smartfonem w pudełku znajdziemy: kabel USB-C, szybką ładowarkę Fast Charge 5V – 1.8A, słuchawki z wymiennymi gumkami, a także sylikonowe etui. Jest to zatem zestaw kompletny i godny flagowego produktu. Spójrzmy zatem co oferuje użytkownikowi smartfon. Ekran ma przekątną 6,4 cala i rozdzielczość 1080 x 2340 px, która daje zagęszczenie pixeli na poziomie 403 ppi. Wyświetlacz wykonano w technologii OLED i zajmuje on ponad 83% frontu urządzenia. Sercem urządzenia jest flagowy ośmiordzeniowy Snapdragon 855 o maksymalnym taktowaniu 2.84 GHz, a układ graficzny to Adreno 640. Smartfon posiada 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej (ok. 110 GB dostępne dla użytkownika). Na wysuwanej tacce możemy umieścić dwie karty nanoSIM lub jedną wraz z kartą pamięci do 2 TB. Tylny aparat jest podwójny – główny obiektyw to 12 Mpx f/1.8 z optyczną stabilizacją obrazu, a drugi to szerokokątny moduł 13 Mpx f/2.4 o polu widzenia 136º. Frontowy obiektyw to 32MP o przysłonie f/1.9. Smartfon zasila bateria o pojemności 4000 mAh. Wymiary smartfona to 159.30 x 75.80 x 8.40 mm przy wadze 192 gram.

Jakość wykonania i design

LG G8X został wykonany z wysokiej jakości materiałów. Tył i front pokrywają dwie tafle szkła, natomiast dookoła biegnie metalowy korpus. Do wykonania zatem nie można mieć zastrzeżeń.

U dołu smartfona znajdziemy port USB-C, głośnik i złącze MiniJack. Na prawej krawędzi umieszczono przycisk do wybudzania, natomiast po lewej stronie znajdziemy przyciski do regulacji głośności i włącznik asystenta Google. U góry umieszczono tackę na dwie karty nanoSIM lub jedną i kartę MicroSD. Należy zaznaczyć, że smartfon posiada certyfikat wodoodporności IP68, a także spełnia standard militarny MIL-STD 810G.

LG G8X to smartfon elegancki i minimalistyczny. Front co prawda nie jest zbyt wymyślny – połączenie notch kroplowy + podbródek widzieliśmy już wiele razy. Doczepić się można do lekko pogrubionej ramki górnej. Plecki smartfonu są czarne i łapią delikatne refleksy w świetle, a zdobi je jedynie napiś G8X ThinQ. Na mały plusik zaliczam także nieodstające aparaty. Smartfon jest dość szeroki i śliski, a zatem polecam założyć na niego dołączone do zestawu etui.

LG G8X to zatem smartfon stonowany i elegancki. Taki design może się spodobać zwolennikom prostoty i minimalizmu.

Wyświetlacz

G8X posiada wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości 1080 x 2340 px, która daje zagęszczenie pixeli na poziomie 403 punktów na cal. Wyświetlacz pokrywa ponad 83% frontu. Co do jego ostrości nie mam zastrzeżeń, choć w tej klasie można by wymagać wyższej rozdzielczości.

Na duży plus zasługuje jakość matrycy – wykonano ją w technologii OLED. Gwarantuje to idealne czernie, kolory są nasycone i cieszą oczy, a ich jaskrawość można dostosować w ustawieniach. Jasność maksymalna jak i minimalna wypadają na bardzo dobrym poziomie.

W efekcie wyświetlacz ten jest zjawiskowy i zasługuje na pochwałę. To ogromny plus tego smartfona.

Bateria

Smartfon posiada ogniwo o pojemności 4000 mAh, co nie jest zbyt dobrą pojemnością zważywszy na zasilanie dwóch ekranów jednocześnie. Przy używaniu smartfona bez Dual Screen w moim dość intensywnym trybie użytkowania smartfon wytrzymywał 1 dzień pracy. Po podłączeniu Dual Screen i używaniu dwóch ekranów ten wynik ulegał skróceniu o kilka godzin. W efekcie mniej wymagający użytkownicy osiągną maksymalnie 2 dni pracy.

Ładowarka dołączona do zestawu to Quick Charge 3.0 o natężeniu 5V – 1.8A. Po 15 minutach ładowania na ekranie zobaczymy doładowanie około 20% baterii, a po około 80 minutach naładujemy smartfon do pełna.

Zatem tutaj LG G8X wypada co najwyżej dobrze.

Aparat

LG G8X jako flagowiec może lekko intrygować – posiada on „tylko” podwójny aparat. Główny moduł o rozdzielczości 12 Mpx i przysłonie f/1.8 posiada optyczną stabilizację obrazu. Dodatkowy obiektyw to 13 Mpx ze światłem f/2.4 i szerokim polem widzenia 136º. Aparat jest wspierany przez sztuczną inteligencję AI Cam.

Interfejs aplikacji aparatu jest prosty i przejrzysty. Obok przełącznika pomiędzy obiektywem głównym a szerokokątnym znajdziemy włącznik Google Lens, a także wskazówki o tym, co widzi obiektyw np. Słabe oświetlenie, natura itd. Wśród trybów robienia zdjęć na uwagę zasługują: Studio (możliwość dopasowania oświetlenia), Portret, czy Ręczny Aparat (tryb profesjonalny). Na niewielki minus zaliczam ukrycie trybu do zdjęć nocnych pod pozycją Więcej.

Przejdźmy zatem do jakości robionych zdjęć. W dziennej scenerii smartfon nie zawodzi. Zdjęcia są szczegółowe i pełne detali, mają piękne dość nasycone kolory. Szerokokątny obiektyw również zasługuje na pochwałę za bardzo szerokie pole widzenia, a jakość tych zdjęć jest bardzo podobna do tych z głównego obiektywu. Dostępne tryby pozwalają na zrobienie różnych kreatywnych zdjęć. W efekcie smartfon sprawdzi się genialnie np. na wakacjach. Jakość zdjęć dziennych jest bardzo wysoka.

W ciemniejszej scenerii smartfon nadal nie zawodzi. Tryb nocny znacząco poprawia jakość wykonywanych zdjęć – są one dość jasne, szczegółowe i z ładnymi kolorami. Szumów nie widać zbyt wiele, a ostrość wypada bardzo dobrze. Lekko gorzej radzi sobie obiektyw szerokokątny ze względu na niższą przysłonę i brak optycznej stabilizacji obrazu. Smartfon jednak jest dobrym aparatem do zdjęć nocnych – wykonane fotografie są bardzo dobre i zadowolą większość osób. Nie jest to może najwyższa klasa, lecz na pewno nie można mieć tu zbyt wielu zastrzeżeń.

Największym atutem aparatu w tym smartfonie według mnie są filmy. G8X nagrywa filmy w rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 klatkach na sekundę. W efekcie nagrane filmy są genialne – płynne, ostre jak brzytwa i szczegółowe. Kolory są piękne i nasycone, a stabilizacja obrazu niweluje drgania dłoni. Filmy są ogromną zaletą przemawiającą za tym aparatem.

Frontowy aparat ma rozdzielczość 32 Mpx i przysłonę f/1.9. Znajdziemy tutaj rozbudowane możliwości upiększania i większość trybów z głównego obiektywu. Selfie wypadają bardzo dobrze, są szczegółowe i pełne detali, a odcięcie tła od pierwszego planu w trybie portretowym wypada bardzo dobrze.

Aparat w LG G8X wypada zatem bardzo dobrze i ukazuje wysoką klasę sprzętu. Jest to dobry wybór dla miłośników fotografii i kręcenia filmów.

Zabezpieczenia biometryczne

LG dość często podejmowało dziwne kroki przy projektowaniu swoich smartfonów. Tutaj takowym nazwałbym brak zabezpieczenia za pomocą twarzy. Jest to nietypowe posunięcie, które pomimo niskiego poziomu bezpieczeństwa jest szybkie i praktyczne. Wierzę jednak, iż takie zabezpieczenie pojawi się po aktualizacji.

Na plus jednak zaliczam obecność czytnika linii papilarnych zatopionego w wyświetlacz. Po dotknięciu zablokowanego ekranu pojawia się miejsce, gdzie należy przyłożyć palec. Na plus zaliczam także ładną animację odblokowywania ekranu. Czytnik nie jest jednak najszybszy i potrzebuje około sekundę na odblokowanie – zauważyłem również, że należy mocno przycisnąć palec do ekranu. Jak dla mnie jest on też ulokowany zbyt nisko.

Aspekt zabezpieczeń biometrycznych w G8X uważam za zliczony, lecz brakuje tutaj zabezpieczenia wizerunkiem twarzy.

Oprogramowanie

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9.0 Pie przykrytym nakładką systemową od LG. Poprawki bezpieczeństwa są z października, a zatem producent ma tutaj pole do poprawy.

Interfejs od LG jest bardzo ładny i kolorowy. Zawiera wiele animacji przyjemnych dla oka i jest bogaty w wiele przydatnych funkcji. Wśród nich na wyróżnienie zasługują:

Możliwości personalizacyjne i wiele sposobów na dostosowanie smartfona pod własne gusta.

Always-on-display – znajdziemy tutaj wiele wersji i motywów.

Smart doctor, który analizuje i dba o nasze urządzenie.

Floating bar – znana z serii V belka z przydatnymi aplikacjami.

Przydatne skróty klawiszowe i dedykowany przycisk do włączania asystenta Google.

Nakładka jest bardzo ładna i przejrzysta. Nie powinniśmy mieć problemu z gubieniem się w mnogości jej możliwości.

Wydajność

Jak przystało na flagowca LG zastosowało w G8X najlepsze podzespoły – znajdziemy tutaj ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 855 o maksymalnym taktowaniu 2.84 GHz, a wspiera go układ graficzny Adreno 640. Smartfon posiada 6 GB pamięci RAM, oraz 128 GB dysku (ok. 110 GB dostępne dla użytkownika). Taki zestaw pozwala osiągnąć ponad 418000 punktów w AnTuTu.

Wydajność jest zatem topowa, a zapas mocy obliczeniowej wystarczy smartfonowi na kilka lat. NA codzień G8X jest bardzo szybki i nie pozostawia wiele do życzenia. Przełączanie pomiędzy aplikacjami jest płynne, a także nie zauważyłem klatkowania animacji.

Taki procesor pozwoli także zagrać w najbardziej wymagające gry. Z „Asphalt 9” LG nie miał żadnego problemu, oraz nie wystąpiły żadne spadki wydajności.

G8X posiada zatem podzespoły godne flagowca i smartfon nie pozostawia tutaj wiele do życzenia.

Dźwięk

Nieoficjalnie smartfony LG wielokrotnie uznawano za jedne z najlepszych w aspekcie muzycznym. G8X – w mojej opinii – również może poszczycić się takim tytułem. W ustawieniach znajdziemy bardzo szerokie możliwości dostosowania dźwięku pod swój gust. Mamy tutaj: ręczny korektor, DTS:X 3D Surround (uprzestrzennienie dźwięku), a także Hi-Fi Quad DAC.

Smartfon posiada także złącze słuchawkowe MiniJack. Po podłączeniu do smartfona dobrej jakości słuchawek smartfon zachwyci niejedną osobę. Dźwięk jest czysty, soczysty, pełen wysokich i niskich tonów. Bez wątpienia to najlepiej grający smartfon jaki do tej pory testowałem.

LG zastosowało tutaj głośniki stereo sygnowane marką Meridian. Ich jakość także zasługuje na plus. Grają mniej więcej z taką samą głośnością, a wydobywany dźwięk jest czysty i pełen niskich i wysokich tonów.

Ten aspekt LG G8X zalicza na ocenę celującą. To bardzo dobry wybór dla audiofilów.

Łączność

Smartfon posiada dwuzakresowy moduł Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 i 5 GHz). Smartfon z reguły nie sprawiał żadnych problemów z działaniem internetu. Rozmowy również przebiegały bezszelestnie. Na pokładzie jest też NFC, Bluetooth 5.0, oraz ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi.

Dual Screen

Zawartość pudełka i specyfikacja

W mniejszym pudełku z zestawu znajdziemy dedykowany Dual Screen. Poza nim dołączona została przejściówka z USB-C na złącze magnetyczne do ładowania smartfona przy podłączonym ekranie.

Specyfikacja dodatkowego ekranu jest taka sama jak wyświetlacza smartfona. Ma on 6,4 cala i rozdzielczość 1080 x 2340 px, oraz wykonano go w technologii OLED. Obraz jest zatem takiej samej jakości jak w telefonie. Akcesorium zasilane jest przez baterię z smartfona, a całość łączymy za pomocą portu USB-C.

Jakość wykonania i design

Dodatkowy ekran do G8X waży 134 gramów, a zatem taki smartfon nie jest lekki. Połówkę, do której wkładamy smartfon wykonano z tworzywa sztucznego. Jej tył ma strukturę imitującą skórę. Minusem jest ogromny otwór na aparaty, przez co duża część plecków smartfona nie jest chroniona przed zarysowaniami.

Frontowa powierzchnia została pokryta szkłem. W górnej części znajdziemy niewielki wyświetlacz OLED o niskiej rozdzielczości, który pokazuje godzinę, datę i ikony aplikacji przy ominiętych powiadomieniach. Podświetla się on jedynie po wciśnięciu przycisku wybudzania na smartfonie lub po zamknięciu. Brakuje tutaj opcji wybudzania dwuklikiem.

Po lewej krawędzi akcesorium znajdziemy zduplikowane przyciski regulacji głośności i włącznik asystenta głosowego Google. Zawias dodatkowego ekranu pozwala na jego obrót w 360°. Jest on mocny i zatrzymuje pewnie ekran w dowolnej pozycji.

U dołu znajdziemy wycięcia na głośnik i port MiniJack. Wejście do ładowania, z racji konieczności do podłączenia dodatkowego ekranu, zamieniono na magnetyczne, a dołączona do zestawu przejściówka pozwala ładować smartfon przy podłączonym Dual Screen.

Całościowo akcesorium wykonano z dobrej jakości materiałów. Zamknięty telefon jest jednak gruby i ciężki, a więc noszenie go w kieszeni spodni może być problematyczne.

Funkcjonalność

Dual Screen jest dodatkowym akcesorium, które pozwala poszerzyć funkcjonalność smartfona. Jest to odpowiedź LG na obecny rozwój składanych wyświetlaczy. Używanie Dual Screen jest dobrowolne, a to czy jest ono nam potrzebne zależy jedynie od osobistych preferencji. Omówmy zatem dodatkowe opcje, jakie daje Dual Screen.

Aby uruchomić Dual Screen należy odnaleźć odpowiedni pływający przycisk na prawej krawędzi urządzenia lub skorzystać ze skrótu na belce włączników. Najprostszym jest jednak wybudzenie dwuklikiem – służy również do wygaszenia.

Oczywistym zastosowaniem drugiego ekranu jest rozszerzona wielozadaniowość. Działają one niezależnie od siebie, a zatem na każdym z nich możemy używać innej aplikacji. Dodatkowo jeżeli podzielimy ekran główny dla dwóch aplikacji możemy korzystać łącznie z trzech aplikacji. Niestety nie można używać tej samej na dwóch ekranach jednocześnie.

Ciekawą opcją jest Wide View schowane w menu drugiego ekranu. Działa ona jedynie w przeglądarkach internetowych. Po jej włączeniu obraz wypełni oba ekrany jakby tworzyły spójną całość. Przeszkadza tutaj zawias, który powoduje powstanie sporej przestrzeni pomiędzy ekranami. Nieprzemyślana jest też sytuacja przycisków systemowych w widoku poziomym – przy klasycznej kombinacji trzech klawiszy środkowy chowa się blisko zawiasu. Pomimo kilku minusów ta funkcja wydaje się być bardzo przydatna i pozwala otworzyć strony internetowe w formacie dekstopowym.

Dla osób piszących artykuły czy inne dokumenty LG również przygotowało odpowiednią funkcję. W widoku horyzontalnym po kliknięciu odpowiedniego przycisku na klawiaturze ekran smartfona staje się klawiaturą, a dodatkowy – obszarem roboczym. W ten sposób dostajemy urządzenie przypominające laptop. Duża klawiatura ułatwi pisanie dłuższych treści na tym smartfonie.

Kolejnym aspektem, w którym Dual Screen wydaje się być przydatny, jest fotografia. Przede wszystkim drugi ekran można wykorzystać np. jako podgląd właśnie zrobionego zdjęcia lub w celu wyświetlania zdjęć z galerii otwartej na drugim wyświetlaczu. Drugi ekran może posłużyć także jako lampa błyskowa aparatu do selfie.

Dual Screen możemy także wykorzystać do gier. Po otwarciu wspierającej Dual Screen gry na dodatkowym ekranie za pomocą menu gier można zamienić drugi ekran na pad do sterowania. Wystarczy skonfigurować odpowiednio przyciski lub poukładać je według potrzeby. Ułatwi to rozgrywkę i polepszy wrażenia z grania.

Co jeśli zdarzy nam się jednak potrzeba przeniesienia aplikacji z jednego ekranu na drugi. Można wtedy skorzystać z przycisku w menu drugiego ekranu. Najprostszym jest jednak przeciągnięcie trzema palcami w stronę drugiego wyświetlacza.

Dual Screen jest zatem przydatną ciekawostką, lecz niekonieczną do korzystania ze smartfona. Ułatwia on jednak w wielu przypadkach pracę, a odpowiednie kombinacje aplikacji wyświetlanych na dwóch ekranach mogą szybko wejść w nawyk. Zatem korzystanie z Dual Screen jest opcjonalne, lecz dla wielu osób stanie się gadżetem przydatnym w codziennym życiu.

Podsumowanie

Kupując zestaw LG G8X Dual Screen otrzymujemy bardzo dobry smartfon, który po podłączeniu dodatkowego ekranu zyskuje wiele ciekawych funkcji. Sam smartfon stoi na bardzo wysokim poziomie i prezentuje wysoką klasę. Dual Screen dopełnia funkcjonalność tego dobrego flagowca. W efekcie zestaw ten dla wielu osób stanie się ciekawym gadżetem lub narzędziem pracy. Pomysł ten przypadł mi do gustu i mogę go z czystym sumieniem polecić.

A co Wy sądzicie o LG G8X Dual Screen? Macie jakieś pomysły na wykorzystanie tych dwóch ekranów? Zapraszam do pozostawienia opinii w komentarzu. Do zobaczenia w następnej recenzji!