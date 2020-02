Już coraz mniej czasu dzieli nas od najnowszych premier flagowców większości najważniejszych producentów sprzętu mobilnego. 11 lutego najpewniej poznamy nową generację urządzeń z Galaxy S, kolejne premiery szykują również Xiaomi, a także pozostałe firmy. Jednak jak to bywa w przypadku premier szczególnie chińskich marek, nie ograniczają się jedynie do tych najdroższych urządzeń, ale dostajemy smartfony, które będą odpowiednie na każdą kieszeń. Na 11 lutego na przekór koreańskiemu producentowi Xiaomi zapowiedziało premiery swoich urządzeń między innymi Redmi 9A.

Redmi 9A to przedstawiciel z najniższej półki cenowej, jego poprzednika można było w oficjalnej dystrybucji zakupić za około 499 zł, natomiast ściągając urządzenie z Chin mogliśmy jeszcze nieco więcej zaoszczędzić. Jak w takim razie wyglądać będzie specyfikacja tego smartfona? Moim zdaniem zaskakująco dobrze. Sercem telefonu ma zostać co prawda układ MediaTeka, ale za to całkiem przyzwoity Helio P70, do tego dojdzie 3 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Myślę, że taki zestaw powinien w zupełności wystarczyć każdemu do podstawowych zadań jeśli chodzi o social media, surfowanie w internecie itd. Specyfikacją uzupełnia ekran o przekątnej 6,3 cala, który pracuje w rozdzielczości HD. Dużym plusem z całą pewnością będzie pojemna bateria – 5000 mAh to co najmniej dwa dni całkiem intensywnej pracy, a gdy korzystamy z telefonu rzadziej myślę, że jeszcze drugie tyle czasu. Redmi też dodatkowo uzupełniło główny aparat w tym telefonie o kolejny obiektyw. Duet będzie się składał z optyki 13 Mpx i 2 Mpx.

Powiem szczerze, że ta najniższa półka rośnie w siłę, Redmi 9A w podstawowej już wersji będzie miał 3 GB RAM, do tego bateria 5000 mAh. Myślę, że wielu się skusi na taki duet, szczególnie gdy Xiaomi pozostanie przy tak dobrych cenach jak do tej pory. Co sądzicie o najnowszych Redmi 9A? Ma rację bytu? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com