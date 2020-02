W przypadku najnowszych urządzeń, które pojawiają się na rynku mobilnych technologii szczególnie tych flagowych twórcy aplikacji i gier starają się jak najszybciej dostosować i w pełni zaktualizować. Tak by każdy mógł w pełni cieszyć z pełnych dobrodziejstw programu. W przypadku starszych smartfonów sprawa wygląda nieco gorzej, tutaj wsparcie się zaczyna kończyć. Tak też właśnie zrobili właściciele WhatsAppa. Zakończyli wsparcie dla części urządzeń na Androida i iOS. Jakich?

Od razu mogę uspokoić, że sprawa dotyczy niewielkiej ilości urządzeń. Ze względu na to, że WhatsApp nie będzie już działał na starszych urządzeniach z system sygnowanym zielonym robocikiem oznaczonych numerem 2.3.7 oraz starszych od iOS 8. W przypadku Androida mamy do czynienia z naprawdę starymi smartfonami, które premierę miały prawie 10 lat temu, a z iOS wygląda sprawa trochę inaczej, bo mimo wszystko są to raptem kilkuletnie urządzenia. Mimo to cały brak wsparcia dla WhatsAppa na tych wersjach Androida i iOS nie będzie dotyczyła zbyt dużej grupy użytkowników telefonów.

A jak Wy macie jakieś jeszcze swoje stare smartfony, które działają na takich wersjach systemu? Dajcie w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com