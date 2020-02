Magia liczb to element, który pojawia się nie tylko w branży mobilnych technologii. Na każdym kroku jesteśmy nią atakowani, a to mamy coś taniej o 35%, a to szybsze, wydajniejsze, lepsze niż wcześniejsze urządzenie/generacja. Dokładnie taka sama sytuacja występuje wśród producentów urządzeń mobilnych. Początkowo walczyli ze sobą na ilość rdzeni w procesorach, pamięci RAM, teraz mamy potyczki jak bardzo bezramkowe są telefony czy ile mają obiektywów główne aparaty. Większość z tych „walk” nie przekłada się na ogromny skok technologiczny, a jest to w jakimś stopniu ukryty przekaz marketingowy, że to „my jesteśmy najlepsi”. W przypadku sieci 5G to sprawa wygląda trochę inaczej, tak na dobrą sprawę większość krajów europejskich i Ameryka zaczynają ten model wprowadzać dla przeciętnego użytkownika, ale tak na dobrą sprawę niewiele osób może w pełni korzystać z dobrodziejstw tej sieci. Kilka lat temu mówiło się, że sieć 5G daje ogromne możliwości i tak właściwie nie da się jej przeciążyć, jak to będzie w praktyce przekonamy się za jakiś czas, gdy 5G stanie się na tyle popularna by większość z nas mogła z niej korzystać.

Jednak w dobie, gdzie 5G w Polsce raczkuje, mówienie, że sieć 6G będzie 8000 razy szybsza niż mało poznana 5G jest trochę absurdem. Takie stwierdzenie wydaje się na wyrost, ale z drugiej strony plany z rozwojem takich technologii są tworzone z wieloletnim wyprzedzeniem. Powyższe dane zapowiedziało Ministerstwo Nauki i Technologii w Chinach, sugerując że bez przeszkód będziemy mogli uzyskać przepustowość na poziomie 1 TB/s co daje realnie liczbę kilka tysięcy większą niż aktualnie najnowsza generacja 5G. Tak jak wspominałem są to plany dalekosiężne i według ministerstwa możemy liczyć na użytkowanie tej sieci globalnie między 2029 rokiem, a 2030 rokiem.

Co sądzicie o sieci 6G? Faktycznie te osiągi mogą stać się rzeczywistością za kilka, maksymalnie kilkanaście lat? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: phonearena.com