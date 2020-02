Motorola organizuje wydarzenie 23 lutego, na którym ma się pojawić Moto G8, Moto G8 Power i Moto Edge+. Oprócz tego oczekuje się, że spółka zależna Lenovo zaprezentuje Moto G Stylus, którego specyfikacje właśnie wyciekły.

Moto G Stylus, który jest wariantem G8 Power, będzie miał w sobie Snapdragona 665 SoC, 4 GB RAM, a także dwie opcje pamięci wewnętrznej – 64 lub 128 GB. Telefon pracować będzie pod wodzą Androida dziesiątego.

Urządzenie z rysikiem będzie miało 6,36-calowy wyświetlacz FHD+, który według wcześniejszych renderów i obrazów na żywo, będzie miał dziurkę na aparat w lewym, górnym rogu.

moto g stylus



Jeżeli chodzi o fotografię, Moto G Stylus będzie miał 25MP aparat do selfie, oraz potrójną konfigurację z tyłu. Składać się będzie z modułu głównego 48MP, 16MP szerokokątnego, a także 2MP obiektyw do zdjęć typu makro. Jednostka 16MP to kamera Action Cam, która wprowadzona została wraz z modelem Motorola One Action.

Idąc dalej, czytnik linii papilarnych znajdować się będzie na pleckach. Za zasilanie odpowiedzialna będzie bateria o pojemności 4000 mAh z ładowarką 10 W w zestawie. Znajdziemy w nim także obsługę Dual SIM, a także NFC w zależności od regionu.

moto g stylus_2



Ponadto najnowszy render ukazuje nam spód urządzenia. Ukazuje on port USB w wersji C wraz z jackiem 3,5 mm, głównym mikrofonem, głośnikiem i gniazdem rysika.

moto g stylus_3



Rysik tego smartfona ma zostać wyposażony w funkcję, która ma pozwolić na otworzenie aplikacji bądź uruchomienie skrótu po wyjęciu “pena” z gniazda.

Telefon otrzyma także aplikację Moto Note, która pozwala użyć palca jako gumki podczas pisania czy rysowania rysikiem. Pozwoli to również dodać znak wodny z datą do notatek.

Oprócz tego, będzie można także śledzić położenie rysika za pomocą odpowiedniej aplikacji, która zarejestruje czas i lokalizację po ostatnim wyjęciu go z gniazda. Wyśle również powiadomienie, jeśli rysik nie został ponownie umieszczony w telefonie po pewnym czasie.

